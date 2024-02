Pronostici Primeira Liga 2023-24 21a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 9 al 13 febbraio. Free pick sul big match Guimaraes-Benfica.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 21a giornata: programma completo e quote

Come spesso accade nel campionato di calcio portoghese, lungo turno spezzatino per la 21° giornata di Primeira Liga che si giocherà da venerdì 9 fino a martedì 13 febbraio 2024. Si sfidano tra di loro 4 delle prime 5 squadre con un doppio big match molto interessante. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 21a giornata: FREE PICK Guimaraes-Benfica

Per la free pick di questo turno di Primeira Liga ci occupiamo proprio di uno dei due big match, quello con in campo la capolista su cui scommettiamo con Guimaraes-Benfica: 2 @1.62. Trasferta insidiosa per il Benfica che però è al comando del campionato portoghese e sta andando come un treno con 7 vittorie di fila, e la settimana scorsa è arrivata anche la vittoria in coppa sul campo del Vizela.

Anche il Guimaraes ha vinto in coppa col Gil Vicente, proprio la squadra che a fine gennaio gli ha inflitto in campionato l’unica sconfitta nelle ultime 12 partite. All’andata però il Benfica ha dominato 4-0, mettendo in evidenza tutta la propria superiorità tecnica su un avversario contro cui non ha mai perso negli ultimi 28 confronti diretti tra tutte le competizioni.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

RENDIMENTO: +1.45

