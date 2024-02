Pronostici Primeira Liga 2023-24 24a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 1 al 4 marzo. Free pick su FC Porto-Benfica.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 24a giornata: programma completo e quote

Come sempre il campionato portoghese offre turni lunghi e la 24° giornata di Primeira Liga non fa eccezione visto che inizierà già venerdì con l’anticipo Chaves-Arouca, e continuerà fino a lunedì col posticipo Famalicao-Boavista. Ovviamente è nel weekend che si sviluppa il grosso del turno e le sfide più interessanti.

Tra queste citiamo sicuramente la grande classica del calcio lusitano, FC Porto-Benfica, ovvero 3° contro 1° in classifica, in campo domenica sera dall’Estádio do Dragao, ma di questo big match parliamo anche tra poco in free pick. Prima però vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 24a giornata: FREE PICK FC Porto-Benfica

Come è detto scegliamo il big match come free pick: FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77, giocata somma gol asiatica che ci manderà in cassa se vedremo meno di 3 gol totali, mentre nel caso di 3 reti avremo comunque un mezzo rimborso. Il Porto è chiamato a vincere e ha segnato 3 Under nelle ultime 4 partite grazie alla propria difesa che ha concesso 17 gol in 23 match stagionali di campionato. Il Benfica arriva da una serie di Over, ma in difesa va anche meglio con 15 gol al passivo.

All’andata è finita con lo scarto minimo in favore del Benfica, 1-0, e queste due squadre non hanno mai superato i 3 gol totali negli ultimi 5 confronti diretti (4 Under pieni) e solo 1 volta nelle ultime 11 sfide. Andiamo con un altro big match portoghese da Under.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

RENDIMENTO: +1.13

