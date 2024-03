Pronostici Primeira Liga 2023-24 26a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 15 al 17 marzo. Free pick su Chaves-Guimaraes.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 26a giornata: programma completo e quote

Le big three del campionato di calcio portoghese non sbagliano. Tutte e tre hanno vinto lo scorso turno, con la capolista Sporting che mantiene un punticino di vantaggio sul Benfica (tornato alla vittoria nel 3-1 sull’Estoril dopo il sonoro 0-5 ad Oporto) e 7 sul FC Porto che è reduce dal 3-0 in trasferta sul campo della Portimonense (anche lo Sporting ha vinto 3-0 in trasferta contro l’Arouca ma in settimana è stato eliminato dall’Atalanta in Europa League).

Leggero calo del Braga che non va oltre lo 0-0 sul campo del Rio Ave, ma rimane al 4° posto, l’ultimo valido per un piazzamento in Europa il prossimo anno, ma i punti di vantaggio dal Guimaraes si riducono a tre, un Guimaraes reduce da 2 vittorie consecutive.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio portoghese.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 26a giornata: FREE PICK Chaves-Guimaraes

Come free pick del campionato di calcio lusitano abbiamo scelto: Chaves-Guimaraes: 2 @1.85. Gli ospiti hanno l’occasione di vincere la 3° partita di fila e continuare la rincorsa all’Europa, sul campo del fanalino di coda Chaves che ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite interne mentre il Guimaraes è in striscia positiva da 3 trasferte (2 vittorie e 1 pari). All’andata netto 5-0 del Guimaraes che ha SEMPRE battuto il Chaves negli ultimi 5 confronti diretti, andiamo per il 6° successo in fila.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

RENDIMENTO: +0.98

