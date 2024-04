Pronostici Primeira Liga 2023-24 28a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 6 al 8 aprile. Big match Sporting Lisbona-Benfica, prima contro seconda, anche se la nostra free pick si concentra su Moreirense-Estrela.

L’appuntamento più atteso per questa 28° giornata di Primera Liga è senza dubbio il big match al vertice, tra 1° e 2°, Sporting-Benfica che sono staccate di 1 solo punto e arrivano da una serie di vittorie. Lo Sporting in casa ha SEMPRE vinto (13-0-0 con 46 gol segnati e solo 10 subiti) e questo è il 3° confronto stagionale, con una situazione di perfetto equilibrio con 2-1 all’andata in casa per il Benfica, 2-1 all’andata in Coppa per lo Sporting (sempre in casa) e il 2-2 al Do Dragao sempre in coppa.

Potrebbe approfittarne il Porto che ha perso ancora più terreno dopo lo scivolone per 0-1 sul campo dell’Estoril, e che dovrà fare attenzione anche questa settimana con ospite il Guimaraes reduce da 4 citotrie di fila e in scia al Braga per il 4° posto che vale l’Europa. Un Braga che arriva dal pirotecnico 5-3 sul campo della Portimonense, e che questa settimana ospita l’Arouca.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 28a giornata: FREE PICK Moreirense-Estrela

Come free pick non giochiamo sul big match, ma su Moreirense-Estrela: 1 -0.25 (AH) @1.73. Il problema che lascia la Moreirense al 6° posto, ma lontana dalla zona europea, è il rendimento in trasferta (4 sconfitte nelle ultime 5), non quello in casa (1 sola sconfitta nelle ultime 5). Estrela in lotta per la salvezza dopo aver portato a casa solo 2 vittorie nelle ultime 14 partite e in trasferta ha vinto solo 1 volta (1-6-6).

Giochiamo sui padroni di casa, ma con mezzo rimborso in caso di pareggio con la scommessa asiatica 0, -0.5. Tra tutte le competizioni la Moreirense non ha MAI perso in 7 precedenti contro l’Estrela, riportando 6 vittorie (compreso l’1-0 dell’andata in trasferta) e 1 pareggio.

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

Chaves-Guimaraes: 2 @1.85✅

Guimaraes-Moreirense: UNDER 2.5 @1.70✅

