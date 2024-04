Pronostici Primeira Liga 2023-24 29a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio portoghese in campo dal 12 al 15 aprile. Free pick su Estoril-Braga.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 29a giornata: le sfide da non perdere

Arriviamo dalla settimana del big match al vertice del campionato di calcio portoghese, vinto dallo Sporting che ha fatto valere il fattore campo superando 2-1 il Benfica, e andando a +4 dagli inseguitori. Proprio lo Sporting è stata l’unica delle prime 4 che ha vinto, visto che hanno perso anche il Porto (inatteso 1-2 interno contro il Guimaraes che si conferma in un grande momento) e il Braga (crollato 0-3 in casa contro l’Arouca).

Per la 29° giornata di Primera Liga nell’anticipo del venerdì proprio lo Sporting ha la possibilità di vincere ancora, nonostante la trasferta, e nonostante la sfida contro una squadra a caccia di punti salvezza, il Gil Vicente, che però è reduce da 3 sconfitte consecutive e non vince in campionato da 6 turni consecutivi.

Benfica-Moreirense, partita interessante, con i padroni di casa ovviamente favoriti, ma gli ospiti cercano l’impresa, anche se la singola vittoria nelle ultime 4 giornate ha fatto perdere alla Moreirense il contatto con la zona europea.

Zona europea dove sta rientrando, a forza di vittorie, il Guimaraes che come detto è andata a vincere perfino al Do Dragao, 5° vittoria di fila e 4° posto del Braga agganciato con 56 punti. Il Guimaraes ospiterà la Farense che è tornata alla vittoria e si è allontanato dalle zone rosse, ma non può ritenersi ancora tranquillo. Le quote puntano però tutte sul Guimaraes @1.50 per un altro successo. La Farense non ha mai battuto questo avversario negli ultimi 7 scontri diretti (4 sconfitte e 3 pareggi).

Pronostici Primeira Liga 2023-24 29a giornata: FREE PICK Estoril-Braga

La nostra free pick va su Estoril-Braga: 2 @1.77. Il Braga deve vincere assolutamente per difendere il 4° posto, dopo lo scivolone interno contro l’Arouca che ha interrotto una striscia di imbattibilità di 7 partite per il Braga tra campionato ed Europa (6 vittorie e 1 pareggio). L’Estoril è in striscia positiva da 3 giornate ma prima aveva fatto solo 1 punto in 6 partite, e potrebbe tornare a calare, anche se la zona retrocessione rimane ancora vicina. I padroni di casa devono gestire un paio di infortuni e nelle ultime 10 sfide di campionato contro il Braga non ha MAI vinto, perdendo 8 volte, con 2 pareggi. Il Braga ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti di campionato contro l’Estoril, con un punteggio complessivo di 9-2.

RIASSUNTO FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Benfica-FC Porto: UNDER 2.5 @1.90✅

Famalicao-Guimares: UNDER 2,5 @1.70❌

Boavista-Sporting: GOL SI @1.75❌

Casa Pia-Vizela: UNDER 2.5 @1.73✅ Benfica-Sporting: X2+UNDER 4.5 @1.77❌

Famalicao-FC Porto: UNDER 2.5 @1.93❌

Guimaraes-Sporting: 2 @1.67❌

Sporting-FC Porto: UNDER 2.5 @1.85✅

FC Porto-Braga: UNDER 3.0 GOL @1.70✅

Guimares-Estrela: 1 @1.65✅

Gil Vicente-Guimaraes: 2 -0.25 (AH) @1.89❌

Braga-Moreirense: UNDER 2.5 @2.20✅

Guimaraes-Benfica: 2 @1.62❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

FC Porto-Benfica: UNDER (2.5, 3.0) @1.77❌

Guimaraes-Famalicao: 1 @1.85✅

Chaves-Guimaraes: 2 @1.85✅

Guimaraes-Moreirense: UNDER 2.5 @1.70✅

Moreirense-Estrela: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

RENDIMENTO: +2.03

