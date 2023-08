Pronostici Liga Portugal 1a giornata. Questa settimana abbiamo già avuto un assaggio di calcio lusitano ai massimi livelli col Benfica (campione in carica) che ha battuto il Porto in Supercoppa, nella grande classica del calcio portoghese che nel fine settimana inizia anche il campionato.

Pronostici Liga Portugal 1a giornata: la situazione al via del campionato di calcio portoghese

Saranno Braga-Famalicao ad aprire la stagione 2023-24 della Liga Portugal con l’anticipo della prima giornata che vede i padroni di casa nettamente favoriti @1.42 sugli ospiti che hanno perso nettamente il doppio confronto col Braga dello scorso anno (1-3 in casa e 0-4 in trasferta). Braga che inoltre si è già scaldato con le qualificazioni europee (3-0 al TSC) quindi dovrebbe essere anche più pronto fisicamente.

Si continua con 3 partite al sabato, tra cui Sporting-Vizela. La squadra di Lisbona ha chiuso solo al 4° posto lo scorso anno mentre il Vizela ha sopravvissuto a centro classifica e che hanno sempre perso in 6 precedenti nella loro storia contro lo Sporting. Per la prima all’Estádio José Alvalade lo Sporting domina in quota @1.15.

Le ultime 6 partite si giocano tutte domenica- Dovremmo aspettare le 21:45 per vedere in campo i campioni in carica del Benfica impegnati in Boavista-Benfica. Tasso tecnico superiore anche quest’anno per il Benfica, che già nel doppio confronto dello scorso campionato regolò il Boavista con una doppia vittoria (3-0 e 3-1). Un altro successo esterno del Benfica si gioca @1.30.

Poco prima Moreirense-FC Porto, con il Porto, grande avversaria del Benfica, che si gioca sotto @1.40 per la vittoria in trasferta sul campo del Moreirense, neo promossa che non ha mai battuto il Porto negli ultimi 12 confronti diretti (ultimo successo datato 2017).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga Portugal 1a giornata: programma completo

Ecco il programma completo della prima giornata di Liga Portugal con tutte le quote principali Snai sui match dal 11 al 13 agosto.

Quote antepost e scommesse calcio portoghese

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato di calcio portoghese.

Apriamo la stagione di calcio portoghese con una free pick in doppia sfruttando le small odds che in Liga Portugal sono sempre profittevoli sulle favorite. Per quanto già detto prima in analisi giochiamo le vittorie del Braga in casa, e del Porto sul campo di una neopromossa

MULTIPLA PORTOGALLO @1.90

Braga-Famalicao: 1 (1.40)

Moreirense-FC Porto: 2 (1.36)

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.