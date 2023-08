Per la seconda giornata del campionato di calcio portoghese di Primeira Liga, sabato 19 agosto 2023, allo stadio Do Sport di Lisbona, si gioca il match tra i padroni di casa del Benfica che ospitano la neopromossa Estrela. Pronostici Primeira Liga: Benfica-Estrela del 19 agosto 2023, quote scommesse e probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Benfica, ha vinto lo scorso campionato nazionale portoghese di Liga Portugal e anche per questa nuova stagione, parte da favorita, a pari merito con il Porto, secondo le quote offerte dai bookmaker.

Nella prima giornata, però, la squadra della capitale, ha perso in modo incredibile in trasferta per 3 a 2 contro il Boavista, con un finale incandescente.

Il team ospite dell’Estrela, è neopromossa in Primeira Liga, dopo aver vinto lo spareggio contro il Maritimo, e al debutto è stata sconfitta in casa per 1 a 0 dal Guimaraes, giocando però una buona partita.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote proposte dalle case da gioco per questa partita, vedono una vittoria schiacciante del Benfica, offerta a quota 1.08 sia su Starcasinò che su Netbet, il pareggio bancato a quota 9.50, il colpo esterno dell’Estrela paga 21 volte la posta giocata.

Pronostici Primeira Liga: Benfica-Estrela del 19 agosto 2023

Troppo distante il divario di rosa e l’esperienza nel match tra i padroni di casa del Benfica e Estrela. Gli uomini allenati dal tecnico Roger Schmidt, devo poi riscattare la sconfitta subita a Porto contro il Boavista. Pronostico 1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.