Per la terza giornata del campionato di calcio portoghese di Liga Portugal, lunedì 28 agosto 2023, alle ore 21.15, si gioca il posticipo tra i padroni di casa del Rio Ave che ospitano il Porto. Pronostico Rio Ave-Porto di Primeira Liga portoghese, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Rio Ave, arrivano a questa partita interna contro il Porto, con 3 punti in classifica dopo due giornate, frutto della vittoria interna ottenuta per 2 a 0 contro il Chaves e della sconfitta subita in trasferta per 2 a 0 contro l’Estoril.

La squadra ospite del Porto, allenata dal tecnico Sergio Conceicao, guida a punteggio pieno la Primeira Liga portoghese con 6 punti, a pari merito con Boavista, Sporting Lisbona e Guimaraes, ed è reduce dal successo casalingo ottenuto per 2 a 1 contro la Farense.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Liga Portugal

Segno 2 nettamente favorito secondo le quote offerte dai bookmaker per questo match tra Rio Ave e Porto. Il successo esterno è infatti pagato a quota 1.44 su Netbet e a quota 1.45 su Sisal, il pareggio giocato a quota 4.20, la vittoria casalinga pagata a quota 6.80.

Pronostico Rio Ave-Porto di Primeira Liga portoghese

Il Porto non dovrebbe avere molte difficoltà a vincere in trasferta contro il Rio Ave, visto il differente valore di rosa tra le due squadre e diversi obbiettivi stagionali. Pronostico 2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.