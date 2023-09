Pronostico Braga-Sporting 3 settembre 2023. Nel weekend in Portogallo si gioca la 4° giornata di Primeira Liga. Per le nostre scommesse ci concentriamo sulla sfida più interessante che chiude il turno, Braga-Sporting Lisbona.

Pronostico Braga-Sporting 3 settembre 2023: le nostre scommesse

Dopo aver perso all’esordio in casa, il Braga ha vinto 4-2 sul campo del Chaves e questa squadra ha giocato una partita in meno in campionato, ma ha recuperato con gli interessi con 4 partite di agosto per le qualificazioni alla Champions League (obiettivo centrato).

Lo Sporting Lisbona si è concentrata sul campionato dove viaggia a punteggio pieno con 3 vittorie su 3, anche se ha faticato nel 1-0 contro ill Familicao. La squadra di Lisbona ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro il Braga, entrambi col risultato roboante di 5-0.

Sfida molto interessante, e questa volta non ci aspettiamo molte reti (anche ill Braga arriva da un 1-0 contro il Panathinaikos). La quota di UNDER 2.5 @2.05 su Lottomatica è un bel raddoppio che proviamo.

Programma completo e quote 4° giornata Liga Portugal

Ecco la 4° giornata di Primeira Liga in campo dal 1 al 3 settembre 2023, con le quote offerte da SNAI.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.