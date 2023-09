Pronostici Primeira Liga 2023-24 5a giornata. Le analisi delle partite più interessanti del campionato di calcio portoghese dal 15 al 18 settembre, e free pick sul posticipo del lunedì Boavista-Chaves.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 5a giornata: le partite più interessanti

L’anticipo della 5° giornata di Primeira Liga in Portogallo si gioca venerdì all’Estádio José Gomes con Estrela-FC Porto. Sfida sulla carta scontata per il Porto in quota @1.35 per la vittoria sul campo dell’Estrela neopromossa, che dopo le prime 2 sconfitte si è sbloccata con 4 punti in 2 giornate.

Tre partite al sabato, ci concentriamo sulla sfida della sera all’Estádio do Vizela con appunto Vizela-Benfica. Anche qui ospiti superariori e nettamente favoriti intorno @1.30 per la vittoria contro il Vizela che però sul proprio campo non ha ancora perso quest’anno (1 pareggio e 1 vittoria rispetto alle 2 sconfitte in trasferta). Lo scorso anno doppia vittoria del Benfica, 2-1 in casa e 2-0 sul campo del Vizela.

Sono 4 le partite di domenica, e anche in questo caso ci occupiamo della partita serale e dell’ultima big, che è anche l’unica che gioca in casa, lo Sporting, impegnato in Sporting Lisbona-Moreirense. La quota per i padroni di casa apriva già molto bassa, e sta scendendo ulteriormente verso @1.20. La Moreirense ha perso le 2 partite interne, ma occhio alle trasferte in cui ha fatto tutti e 4 i punti finora raccolti, e che valgono il 10° posto. Lo Sporting ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro la Moreirense senza subire gol e con doppio Under (1-0 e 2-0).

Pronostici Primeira Liga 2023-24 5a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 5a giornata: FREE PICK Boavista-Chaves

Dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a trattare anche le free pick di calcio portoghese, e siamo partiti subito alla grande incassando una quota da raddoppio abbondante.

FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

E’ proprio sull’ultima partita in programma, Boavista-Chaves, la nostra free pick. Il posticipo del lunedì sera all’Estádio do Bessa Século XXI è di fatto un testa coda con un Boavista al comando con 10 punti (assieme a Sporting e Porto), che non mancherà l’opportunità di vincere in casa contro il Chaves che è fanalino di coda con un pessimo avvio stagionale da 4 sconfitte su 4 (già 13 gol incassati). Il Boavista ha il 2° miglior attacco del campionato con 10 reti segnate. Il Boavista ha vinto 4-1 l’ultimo precedente, e si giocava anche sul campo del Chaves. Per questa sfida interna consigliamo VITTORIA BOAVISTA @1,67.

