Pronostici Primeira Liga 2023-24 6a giornata, da venerdì con l’anticipo Famalicao-Arouca e fino a lunedì sera col posticipo Sporting-Rio Ave, si gioca la 6° giornata del campionato di calcio portoghese, ecco analisi e free pick.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 6a giornata: le partite da non perdere

Braga-Boavista è la sfida più interessante con gli ospiti che sono partiti forte e si mantengono al comando del campionato da imbattuti e con 13 punti al pari di Sporting e Porto, un punto in più anche rispetto al Benfica. Il Braga ha iniziato più a rilento con 7 punti in 5 giornate, e lo scorso turno ha perso, ma il fattore campo spinge i padroni di casa con quota intorno @1.50 mentre un altra affermazione del Boavista si gioca fino @6 volte la posta.

FC-Porto-Gil Vicente. Più facile l’impegno del Porto che in casa ospita il Gil Vicente che è a centro classifica è ed tornato alla vittoria lo scorso turno, dopo una striscia di 3 sconfitte. Evitare la sconfitta al Estádio do Dragão non sarà facile per gli ospiti, e infatti il Porto è favorito con quota sotto @1.25.

Portimonense-Benfica. Stesso vantaggio anche per il Benfica quotato intorno @1.25 anche se giocherà in trasferta, sul campo della Portimonense che occupa il 13° posto ma attenzione perchè è in forma, dopo aver iniziato il campionato con 2 sconfitte non ha più perso nelle ultime 3 giornate, con 2 pareggi seguiti dal 2-1 sul campo del Guimaras della scorsa settimana.

Chiudiamo col posticipo di lunedì sera, Sporting-Rio Ave. Lo Sporting ha una quota ancora più micro (sotto @1.20) per la vittoria interna contro un Rio Ave che dopo la vittoria al debutto ha messo in fila 2 sconfitte e 2 pareggi e in campionato non batte lo Sporting dal 2019.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Primeira Liga 2023-24 6a giornata: quote Braga-Boavista

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 6a giornata: FREE PICK Famalicao-Arouca

Anche la 2° free pick sul campionato di calcio portoghese va in casa, la vittoria del Boavista.

FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Per provare a completare il tris vincente di Primeira Liga portoghese, proviamo a puntare sull’anticipo Famalicao-Arouca di venerdì sera, puntando su una partita da poche reti. Sempre Under nelle ultime 4 partite del Famalicao che in 5 giornate ha segnato in tutto 4 reti, concedendone solo 3. Più attivi gli ospiti con 8 gol segnati e 8 concessi, ma anche loro sono reduci da 3 Under consecutivi. Sempre Under gli ultimi 4 precedenti di campionato tra queste due squadre giocati qui al Estadio Municipal de Famalicao. Puntiamo UNDER 2.5 GOL @1.70.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.