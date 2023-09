Pronostici Primeira Liga 2023-24 7a giornata, un turno che sarà aperto venerdì dall’anticipo di lusso Benfica-FC Porto, un grande classico del calcio portoghese. Siamo andati ad analizzare questa e altre partite interessanti del campionato di calcio portoghese, con free pick

Pronostici Primeira Liga 2023-24 7a giornata: big match portoghesi

Un grande classico, anzi IL grande classico del calcio portoghese, Benfica-FC Porto, apre la 7° giornata di Primeira Liga. Al momento il Porto è avanti di un punto ma in Benfica dopo la sconfitta all’esordio ha cambiato marcia inserendo la 5°, come le vittorie consecutive. Si sfidano le due squadre con maggior qualità del campionato, ma con anche ottimi reparti difensivi, e quando si scontrano queste big di solito non ci sono molti Gol. Di fatto abbiamo visto solo 1 Over negli ultimi 4 precedenti (O/U 3-6 negli ultimi 9 scontri diretti). Proprio Under 2.5 gol è la nostra selezione come free pick di questo turno del campionato di calcio lusitano (trovate tutti i dettagli in fondo all’articolo.

Il turno continua con 3 partite al sabato, tra cui Boavista-Famalicao e Farense-Sporting. Il Boavista ha l’occasione di tornare alla vittoria dopo il pesante 1-4 della scorsa settimana a Braga, primo ko stagionale. Anche lo Sporting ha un occasione importante, quella di fare 3 punti per provare ad allungare al comando della classifica, magari sperando in un pareggio nel big match tra Porto e Benfica.

Domenica altre 3 partite su cui abbiamo poco da dire mentre lunedì si chiuderà col posticipo Gil Vicente-Casa Pia. Una sola vittoria, contornata da 4 sconfitte nelle ultime partite del Gil Vicente mentre kl Casa Pia è imbattuto da 4 giornate (anche se 3 sono stati pareggi) e ha messo la freccia anche sul Gil Vicente salendo al 8° posto per una squadra con un ottima difesa (solo 4 gol subiti), al contrario del Gil Vicente che punta tutto sull’attacco (già 14 reti segnate) vista la difesa debole (11 gol concessi).

Pronostici Primeira Liga 2023-24 7a giornata: quote e programma completo

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

Pronostici Primeira Liga 2023-24 7a giornata: FREE PICK

Continua perfettamente la nostra stagione di free pick sul calcio portoghese, 3 su 3 dopo l’Under della scorsa settimana sul campo del Famalicao dove abbiamo visto una sola rete.

FREE PICK PRIMERA LIGA 2023-24

Braga-Sporting: UNDER 2.5 @2.05✅

Boavista-Chaves: 1 @1.67✅

Famalicao-Arouca: UNDER 2.5 @1.70✅

Questa settimana proviamo a completare il poker portoghese andando sul big match Benfica-FC Porto UNDER 2.5 @1.90, e come abbiamo già anticipato ci aspettiamo una partita molto tirata, combattuta, anche spettacolare, ma con meno di 3 reti complessive.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.