Pronostici Liga 2023-24 9a giornata. Abbiamo analizzato le partite più interessanti del campionato di calcio spagnolo in campo dal 6 al 8 ottobre 2023. Free pick su Villarreal-Las Palmas anche se il big match è Atletico Madrid-Real Sociedad.

Pronostici Liga 2023-24 9a giornata: I match da non perdere

L’Athletic Bilbao, che non ha mai vinto negli ultimi due turni, apre la 9° giornata della Liga ospitando il fanalino di coda Almeria. Sabato si giocano altre 4 gare, tra cui il match del Girona, reduce dalla prima sconfitta stagionale, a Cadice, formazione che non ha mai vinto negli ultimi 4 turni (2 sconfitte e altrettanti pareggi).

La capolista Real Madrid, dopo aver battuto il Napoli in Champions League, si rituffa nel campionato ospitando al nuovo Bernabeu l’Osasuna. Il Siviglia cercherà di allontanarsi dalla zona calda della graduatoria ospitando il Rayo Vallecano, mai KO negli ultimi 4 turni (3 pareggi e 1 vittoria).

Match d’altissima quota al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid-Real Sociedad, entrambe reduci da 3 successi di fila in campionato: nessun successo ospite negli ultimi 3 scontri tra i due team (2 successi dei Colchoneros e 1 pari). Domenica sera il posticipo in cui sono impegnati i campioni di Spagna del Barcellona: Xavi e i suoi faranno visita al Granada penultimo in graduatoria.

Pronostici Liga 2023-24 9a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

9a GIORNATA LIGA

06.10. 21:00 Athletic Bilbao-Almeria

07.10. 14:00 Cadice-Girona

07.10. 16:15 Real Madrid-Osasuna

07.10. 18:30 Maiorca-Valencia

07.10. 21:00 Siviglia-Vallecano

08.10. 14:00 Villarreal-Las Palmas

08.10. 16:15 Atletico Madrid-Real Sociedad

08.10. 18:30 Alaves-Betis

08.10. 18:30 Celta Vigo-Getafe

08.10. 21:00 Granada-Barcellona

Pronostici Liga 2023-24 9a giornata: FREE PICK Villarreal-Las Palmas

Nonostante l’errore dello scorso turno, le free pick sul campionato di calcio spagnolo rimangono tra le migliori.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

In Villarreal-Las Palmas serve una vittoria scaccia crisi per il Sottomarino giallo che non vince tra 4 partite tra coppa e campionato ed è quasi stata agganciata dal Las Palmas che ha vinto le ultime 2 in casa, ma in trasferta ha sempre perso (0-4), senza mai segnare e con 5 gol subiti sui 7 al passivo totale in stagione, il peggior rendimento del campionato. Fattore campo per il Villarreal e quale defezione per gli ospiti ci spingono a puntare sui padroni di casa, anche se la quota sta salendo. Andiamo con VITTORIA VILLARREAL @1.65.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.