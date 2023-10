Pronostici Liga 2023-24 10a giornata. Torna in campo il campionato di calcio spagnolo, abbiamo analizzato le partite più interessanti con statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse, in particolare con la free pick su Siviglia-Real Madrid.

Pronostici Liga 2023-24 10a giornata: I match da non perdere

La 10° giornata della Liga spagnola si apre con l’anticipo di venerdì sera, Osasuna-Granada. Il turno entrerà nel vivo sabato con la Real Sociedad, sesta forza del campionato, impegnata in casa contro il Maiorca.

Impegno in trasferta per l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che dovrà vedersela contro il Celta Vigo. La sorpresa Girona invece ha la possibilità di prolungare la sua permanenza al secondo posto ospitando il fanalino di coda Almeria domenica.

Il match di cartello è però rappresentato dalla sfida d’alta quota che andrà in scena al Camp Nou: i campioni di Spagna del Barcellona se la vedranno con l’Athletic Bilbao, che attualmente occupa il 5° posto.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 10a giornata: Programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

10a GIORNATA LA LIGA

20.10. 21:00 Osasuna-Granada

21.10. 14:00 Real Sociedad-Maiorca

21.10. 16:15 Getafe-Betis

21.10. 18:30 Siviglia-Real Madrid

21.10. 21:00 Celta Vigo-Atletico Madrid

22.10. 14:00 Las Palmas-Vallecano

22.10. 16:15 Girona-Almeria

22.10. 18:30 Villarreal-Alaves

22.10. 21:00 Barcellona-Athletic Bilbao

23.10. 21:00 Valencia-Cadice

Pronostici Liga 2023-24 10a giornata: FREE PICK Siviglia-Real Madrid

Ecco il riassunto delle free pick date in questa stagione 2023-24 del campionato di calcio spagnolo.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

La nostra free pick oggi si concentra su Siviglia-Real Madrid. Il Real Madrid capolista sarà di scena in casa del Siviglia, che per l’occasione sarà guidato dal nuovo allenatore Diego Alonso, il quale proverà ad invertire la rotta anche nel conteggio dei precedenti. Gli andalusi non battono il Real dal 2018: da allora 8 sconfitte e un pareggio. Andiamo con la vittoria REAL MADRID @1.88.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.