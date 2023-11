Pronostici Liga 2023-24 13a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 10 al 12 novembre. Free pick su Atletico Madrid-Villarreal.

Pronostici Liga 2023-24 13a giornata: le partite più interessanti

La 13° giornata di Liga si apre con Athletic Bilbao-Celta Vigo. Sabato subito in campo la capolista a sorpresa, il Girona, che fa visita al Rayo Vallecano; la squadra di Michel contro il Rayo non ha mai vinto negli ultimi 4 incroci (2 sconfitte e altrettanti pareggi).

La Real Sociedad cerca punti in casa del fanalino di coda Almeria, mentre il Real Madrid dovrà vedersela al Bernabeu contro il Valencia, che non perde da 4 turni consecutivi (2 successi e altrettanti pareggi). Il Barcellona, campione in carica, ospita l’Alaves (12) contro cui non ha mai perso negli ultimi 12 match ufficiali (11 vittorie e 1 pareggio).

Tra le sfide di domenica spicca anche il derby tra Siviglia-Betis, terminato in parità in entrambi i match dello scorso anno. Chiude il menu l’Atletico Madrid, che ospita il Villarreal e ha ancora una partita da recuperare.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 13a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

13a GIORNATA LA LIGA

10.11. 21:00 Athletic Bilbao-Celta Vigo

11.11. 14:00 Vallecano-Girona

11.11. 16:15 Almeria-Real Sociedad

11.11. 18:30 Granada-Getafe

11.11. 18:30 Osasuna-Las Palmas

11.11. 21:00 Real Madrid-Valencia

12.11. 16:15 Barcellona-Alaves

12.11. 18:30 Siviglia-Betis

12.11. 21:00 Atletico Madrid-Villarreal

Pronostici Liga 2023-24 13a giornata: FREE PICK Atletico Madrid-Villarreal

Umore alto per i colchoneros, dopo la vittoria per 6-0 in Champions League contro il Celtic, agevolata da un’espulsione per gli avversari dopo 20 minuti quando l’Atletico Madrid era avanti già 1-0. In campionato, nell’ultimo turno, è arrivata la sconfitta di Las Palmas, che ha chiuso una striscia di 6 vittorie consecutive cominciata con la vittoria nel derby contro il Real Madrid. Quarto posto in classifica, con 25 punti, dietro alle eterni rivali e la sorpresa Girona. Percorso netto in casa in campionato, 5 vittorie su 5 partite disputate.

Anche i catalani arrivano da una vittoria in Europa League contro il Maccabi Haifa. In campionato sono più vicini alla parte bassa della classifica che a quella alta, con 12 punti. Un punto a favore del Villarreal, prima di questa sfida, 8 dei 12 punti totali sono stati ottenuti proprio in trasferta.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Villareal

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata, Griezmann.

Villarreal (4-3-3): Jorgensen; Mandi, Albiol, Cuenca, Pedraza; Baena, Parejo, Capoue; Moreno, Sorloth, Pino.

Dove vederla in TV e migliori quote

Atletico Madrid-Villareal sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 12 novembre dalle ore 21:00.

Pronostici per questa partita di LaLiga

La differenza tra le due squadre appare evidente, nonostante l’ultimo precedente a Madrid ha visto la vittoria degli ospiti. Accendiamo una giocata sui gol dell’Atletico Madrid. La nostra scommessa principale è:

Pronostico: Multigol casa 2-4 @1.55

Vediamo anche altre idee su questa partita, anche a quote più alte. Tra i giocatori attenzione ad Antoine Griezmann che è in un grande momento di forma, pari a quello dei tempi migliori. Un suo gol @2.25 Sisal si può provare senza rimorsi. Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 3-0

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.