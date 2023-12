Pronostici Liga 2023-24 17a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 15 al 18 dicembre. Free pick su Girona-Alaves.

Pronostici Liga 2023-24 17a giornata: le partite più interessanti

La 17° giornata di Liga inizia con un delicato anticipo tra due squadre deluse: Osasuna-Vallecano che vanno a caccia di una vittoria che manca a entrambe da diverse settimane. Nei Paesi Baschi l’Athletic Bilbao ospita l’Atletico Madrid, che ha una partita da recuperare e vincendo potrebbe rinnovare le proprie ambizioni di titolo.

Il Siviglia cercherà punti salvezza in casa contro il Getafe, una delle formazioni più in forma della Liga, mentre il Barcellona, dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Girona e quella indolore subita in Champions League, proverà a rientrare nella lotta per il titolo facendo visita al Valencia, reduce da 3 sconfitte e 1 pari nei 4 turni precedenti. La Real Sociedad proverà ad allungare la propria striscia positiva di 4 turni ospitando il Betis, che però sta attraversando un ottimo periodo di forma.

Gara insidiosa per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che tenterà il sorpasso in vetta per una notte ospitando il Villarreal contro cui non ha mai vinto nei 4 precedenti recenti di Liga (2 pareggi e altrettante sconfitte). Lunedì il posticipo con la capolista Girona impegnata tra le mura amiche contro l’Alaves.

Pronostici Liga 2023-24 17a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

17a GIORNATA LA LIGA

15.12. 21:00 Osasuna-Vallecano

16.12. 14:00 Celta Vigo-Granada

16.12. 16:15 Athletic Bilbao-Atletico Madrid

16.12. 18:30 Siviglia-Getafe

16.12. 21:00 Valencia-Barcellona

17.12. 14:00 Almeria-Maiorca

17.12. 16:15 Real Sociedad-Betis

17.12. 18:30 Las Palmas-Cadice

17.12. 21:00 Real Madrid-Villarreal

18.12. 21:00 Girona-Alaves

Pronostici Liga 2023-24 17a giornata: FREE PICK Girona-Alaves

Non smette di sognare il Girona e anche per questo posticipo di Liga i padroni di casa hanno la possibilità di vincere e mantenere la testa della classifica del campionato di calcio spagnolo quindi andiamo con Girona-Alaves: 1 @1.57. Gli ospiti in questa stagione non hanno mai vinto fuori casa, con 4 golsegnati e 10 incassati in 8 trasferta.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

