Domani sera, martedì 19 dicembre 2023, andra in scena la diciottesima giornata della Liga, dove si affronteranno l’Atletico Madrid contro il Getafe. Pronostico Atletico Madrid-Getafe di La Liga del 19/12/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atletico Madrid, arriva a questa partita con delle buonissime sensazioni. Si è qualificata al primo posto nel suo girone in Champions League e in campionato vanta la quarta posizione con 34 punti, a meno 8 dalla capolista Real Madrid.

Il Getafe, sta giocando un gran campionato, ma soprattutto è una delle squadre più in forma del momento in Liga. Nelle ultime 5 partite giocate, sono arrivate 4 vittorie per i ragazzi allenati da Jose Bordalas. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a febbraio dove finì 1-1.

Probabili Formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, de Paul, Wites, Saul, Lino; Griezmann, Correa. Allenatore: Simeone

GETAFE (4-4-2): Soria; Sanchez, Mitrovic, Alderete, Alvarez; Greenwood, Maksimovic, Milla, Martin; Latasa, Mayoral. Allenatore: Boardalas

Dove vederla in TV

Atletico Madrid-Getafe, sarà trasmessa in diretta su DAZN, martedì 19 dicembre dalle ore 21:30.

Quote offerte dai bookmakers per Atletico Madrid-Getafe

La favorita per la vittoria del match è l’Atletico Madrid, che troviamo vincente a quota 1.36 su Unibet e Sisal, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 4.70, mentre la vittoria esterna del Getafe, la possiamo trovare a quota 9.00.

Pronostico Atletico Madrid-Getafe di La Liga del 19/12/2023

Ci aspettiamo una partita molto ostica, dove non vediamo molti goal. Decidiamo di prenderci l’Under 2.5 che troviamo a quota 1.92 su Marathonbet e su Admiralbet.