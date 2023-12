Questa sera, per la diciottesima giornata di Liga spagnola, alle ore 19, scendono in campo il Rayo Vallecano e la formazione ospite del Valencia. Rayo Vallecano-Valencia, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Un’altro match da metà classifica andrà in scena questa sera in Liga, dove si vedranno affrontarsi il Rayo Vallecano contro il Valencia. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro non nel loro miglior periodo di forma.

Il Rayo Vallecano è reduce da una solo vittoria nelle ultime 5 partite di Liga giocate, mentre il Valencia è reduce da due pareggi e una vittoria. L’ultimo scontro tra queste due squadre risale al 3 aprile dove finì in pareggio per 1-1.

Probabili Formazioni

RAYO VALLECANO (4-3-1-2): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia; Nteka, Camello.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Paulista, Mosquera, Vazquez; F Perez, Guillamon, Guerra, Pepelu, D Lopez; Duro.

Dove vederla in TV

Vallecano – Valencia sarà trasmessa in diretta su Dazn martedi 19 dicembre dalle ore 19.00.

Quote offerte per Rayo Vallecano-Valencia

La partita, secondo le quote offerte dai bookmaker si preannuncia molto equilibrata. La vittoria del Vallecano, la troviamo a quota 2.25 sia su Unibet che su Sisal, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.30, mentre la vittoria del Valencia è offerta a quota 3.30.

Pronostico per questa partita di La Liga spagnola

Ci aspettiamo una partita molto ostica, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI, offerto a quota 1.95 su Marathonbet e a quota 1.96 su AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1