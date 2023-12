La capolista della Liga spagnola di calcio, il Girona, è impeganto giovedì 21 dicembre 2023, nella difficile trasferta di Siviglia, ospite del Betis. Pronostico Betis Siviglia-Girona, risultato esatto e guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Betis Siviglia, arriva a questa partita di La Liga spagnola, valida per la diciottesima giornata di campionato, settima in classifica con 27 punti, in piena lotta per un posto in Europa la prossima stagione, ed è reduce da 4 pareggi nelle ultime 5 partite giocate, l’ultimo colto in trasferta 0 a 0 sul campo della Real Sociedad.

Il Girona dei miracoli, allenato dal tecnico Miguel Angel Sanchez Munoz, comanda la Liga con 44 punti, due in più del Real Madrid.

In 17 giornate giocate, i catalani hanno vinto 14 volte, 2 pareggi e una sola sconfitta, subita proprio con il Real Madrid, e sono reduci dal successo interno 3 a 0 contro l’Alaves.

Probabili Formazioni Betis-Girona

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Altimira, Roca; Perez, Rodri, Ezzalzouli, Willian Jose.

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind; Couto, Martin, Garcia, Gutierrez; Portu, Savio, Dovbyk.

Dove vederla in TV

Betis Siviglia-Girona sarà trasmessa in diretta su Dazn giovedì 21 dicembre dalle ore 19.00.

Quote offerte per Betis Siviglia-Girona

Secondo le quote offerte dai principali bookmaker, si preannuncia una partita molto equilibrata. Segno 1 offerto vincente a quota 2.80, sia su Unibet che su Admiralbet, il pareggio bancato a quota 3.60, la vittoria esterna dei Girona, offerta a quota 2.40.

Pronostico Betis Siviglia-Girona di La Liga

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Betis e Girona.La squadra di casa è la formazione con più pareggi in campionato, ben 9, il Girona è quella invece più allergica al pareggio, sono 2 in 17 partite giocate.

Pronostico X2 a quota 1.40 su Marathonbet e a quota 1.42 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-2