Pronostico Valencia-Villarreal 2 gennaio 2024. La 19° giornata di Liga spagnola si apre con tre partite il 2 gennaio, e abbiamo preso in analisi questo sentito derby de la Comunitat Valenciana.

Pronostico Valencia-Villarreal 2 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Il Valencia è arrivato alla pausa natalizia con la vittoria per 1-0 sul Rayo Vallecano a Madrid, mentre il Villarreal ha vinto per 3-2 contro il Celta Vigo in casa. I Pipistrelli sono ora al 10° posto con 23 punti, 4 in più del Sottomarino giallo. 14 dei 24 punti finora conquistati dal Valencia sono arrivati nelle partite interne dove questa squadra non perde da 4 turni, con vittorie seguite da un paio di pareggi.

La di Marcelino ha raccolto solo un punto nelle prime tre partite di campionato di dicembre, ma come detto è riuscita a ottenere una vittoria per 3-2 contro il Celta prima della pausa invernale, con Alfonso Pedraza, Aissa Mandi e Dani Parejo a segno all’Estadio de la Ceramica. Il Villarreal ha fatto solo 1 punto però nelle ultime 3 trasferte e lontano da casa ha un rendimento ondivago (2-3-3).

Pronostico Valencia-Villarreal 2 gennaio 2024: probabili formazioni

Il Valencia sarà di nuovo privo di Jose Gaya per un problema muscolare, mentre Andre Almeida rimane in dubbio per la squadra di casa martedì a causa di un fastidioso problema alla schiena. Il tecnico Baraja dovrà fare i conti anche con le assenze di Thierry Correia e Mouctar Diakhaby.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Mosquera, Vazquez; D Lopez, Guillamon, Pepelu, Canos; Duro, Amallah

Villarreal: Jorgensen; Alti, Albiol, Mandi, Pedraza; Akhomach, Capoue, Parejo, A Moreno; Sorloth, Morales

Migliori quote e pronostici Valencia-Villarreal

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di Liga

Partita speciale per Marcelino, tecnico che ha fatto ottime cose su entrambe le panchine e che da qualche tempo è tornato dove tutto è iniziato, sulla panchina del Villarreal. Nel doppio confronto dello scorso anno il Villarreal ha vinto 2-1 in casa e ha strappato un pareggio per 1-1 anche in trasferta. Si è trattato della 7° volta negli ultimi 10 precedenti in cui entrambe le squadre sono andate a segno, e anche questa volta consigliamo GOL SI @1.75 su Admiral. Se cercate una quota alta su un Risultato Esatto, attenzione al classico 1-1 @6.50 su Marathobet.