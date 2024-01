Pronostico Siviglia-Athletic Bilbao 4 gennaio 2024. La 19° giornata del campionato di calcio spagnolo di Liga si conclude con 3 partite al giovedì e abbiamo scelto Siviglia-Athletic Bilbao per la nostra analisi con ultime dai campi, migliori quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Siviglia-Athletic Bilbao 4 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan, casa del Siviglia, la squadra di Sanchez Flores è chiamata a riprendersi dopo un inizio stazionale tremendo che attualmente la vede al quindicesimo posto con 16 punti, a più tre sulla zona retrocessione, e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 in casa dell’Atletico Madrid.

Obiettivi diversi per l’Athletic Bilbao che prova a tornare in Europa. Gli uomini di Valverde al momento sono quinti con 35 punti, a tre lunghezze dal quarto posto e a più quattro sul sesto posto. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 1-0 in casa contro il Las Palmas.

Pronostico Siviglia-Athletic Bilbao 4 gennaio 2024: probabili formazioni

Il tecnico del Siviglia, Alonso, scenderà in campo con il 4-3-3. En Nesyri al centro dell’attacco, con Lamela e Ocampos ai suoi lati. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Soumaré, Fernando e Ivan Rakitic.

Il tecnico dell’Athletic Bilbao, Valverde, si schiererà con il 4-3-3. Al centro dell’attacco ci sarà Inaki Williams, con Muniain e Nico Williams ai loro lati. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Sancet, Garcia e Herrera.

Siviglia (4-3-3): Nyland; Navas, Gudelj, Ramos, Pedrosa; Soumaré, Fernando, Rakitić; Lamela, En-Nesyri, Ocampos.

Athletic Bilbao (4-3-3): Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Herrera, Sancet, Garcia; N. Williams, I. Williams, Muniain.

Migliori quote e pronostici Siviglia-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di Liga.

I baschi non perdono da 10 partite tra campionato e coppa, al contrario del Siviglia che ha raccolto una vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5. Tradizione favorevole però al Siviglia che non ha mai perso negli ultimi 4 precedenti contro l’Athletic, grazie a 2 vittorie e 2 pareggi, tutte in partite da bassi punteggi (sono 5 Under di fila tra queste due formazioni). Consigliamo UNDER 2.5 @1.85 su Marathonbet. Tra i Risultati Esatti è intrigante l’1-1 @6.60 su Admiral.