Pronostici Supercoppa di Spagna 2024. Mercoledì 10 gennaio 2024 prendono il via le Final Four della Supercoppa spagnola col derby di Madrid e si continuerà giovedì con Barcellona-Osasuna. Si gioca in Arabia Saudita, ecco tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questa competizione di calcio iberico.

Pronostici Supercoppa di Spagna 2024: Real Madrid-Atletico Madrid

Questa settimana in Arabia Saudita si giocano le Final Four della Supercoppa spagngola. Si inizia mercoledì 10 gennaio con un match speciale; sono oltre 200 i derby di Madrid considerate tutte le competizioni, con il bilancio che fino ad oggi vede nettamente in vantaggio il Real con 114 successi contro 56, mentre 53 sono i pareggi. In Supercoppa, le due formazioni della Capitale spagnola si sono incontrate solo in 3 occasioni e, considerando i 90’, si sono verificati 2 pareggi e 1 successo dei Colchoneros.

Il Real Madrid ha vinto in totale 12 Supercoppe di Spagna, inclusa l’ultima disputata nel 2023, su 18 partecipazioni, mentre l’Atletico Madrid ha disputato 7 finali, vincendone solamente 2 (1985 e 2014). Nella Liga, attualmente, tra le due formazioni ci sono ben 10 punti di differenza in favore dei Blancos, che sono primi a quota 48, mentre i biancorossi sono quinti a quota 38. A settembre il primo scontro stagionale valido per il campionato: in quell’occasione, vittoria dell’Atletico al Wanda Metropolitano per 3-1.

Probabili formazioni Real Madrid-Atletico Madrid

Ancelotti si schiererà al solito con Bellingham nel ruolo di trequartista, mentre davanti con Vinicius dovrebbe esserci Joselu. Modric verso una maglia da titolare con Valverde e Tchouameni sulla linea di centrocampo. In difesa, davanti a Kepa dovrebbero essere Rudiger e Nacho i centrali.

Simeone risponde con una difesa a 3, o a 5 che dir si voglia. L’ex Udinese Rodrigo De Paul, campione del mondo in carica con l’Argentina, dovrebbe agire da mezzala destra, con Koke in regia e Llorente interno di sinistra; mentre davanti toccherà al duo composto da Griezmann e Morata.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; F. Garcia, Rudiger, Nacho, Carvajal; Tchouameni, Modric, Valverde; Bellingham; Vinicius, Joselu. All. Ancelotti

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; S. Lino, Hermoso, Witsel, J. M. Gimenez, N. Molina; De Paul, Koke, M. Llorente; Griezmann, Morata. All. Simeone

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Supercoppa di Spagna 2024: Barcellona-Osasuna

I campioni di Spagna del Barcellona, attualmente terzi nella Liga a -7 dalla vetta, cercano il pass per la finale contro un Osasuna che viaggia a metà classifica con i suoi 22 punti. Nei precedenti totali tra le due formazioni, quella oggi allenata da Jagoba Arrasate si è imposta solo in 20 occasioni, contro 19 pareggi e 56 affermazioni dei blaugrana. Nessun successo dell’Osasuna negli ultimi 7 incroci, con 6 vittorie del Barcellona (4 negli ultimi incontri consecutivi, compreso l’1-2 dello scorso mese di settembre) e un pareggio.

In Supercoppa sarà sfida inedita, però, visto che non ci sono precedenti: l’Osasuna compare per la prima volta nel mini torneo, mentre il Barcellona detiene sia il record di finali vinte (14), sia quello di finali perse (11).

Probabili formazioni Barcellona-Osasuna

Il Barcellona di Xavi si giocherà la semifinale di Supercoppa con il collaudato 4-3-3 con il giovane Roque che dovrebbe agire da punta centrale, mentre ai suoi lati toccherà probabilmente a Joao Felix e Ferran Torres. Sulla linea di centrocampo, invece, Romeu, Gundogan e De Jong dovrebbero essere sicuri del posto dal 1’.

Modulo speculare per l’Osasuna di Arrasate, che dovrebbe schierare davanti il croato Budimir, vecchia conoscenza del calcio italiano (ex Crotone e Sampdoria). Ai suoi lati i candidati principali sono Gomez e Mojica, mentre Torrò dovrebbe avere le chiavi del centrocampo con Oroz e Moncayola a supporto.

BARCELLONA (4-3-3): Peña; Baldé, Araujo, Christensen, Koundé; de Jong, Romeu, Gundogan; J. Felix, V.Roque, F. Torres. All. Xavi

OSASUNA (4-3-3): S. Herrera; R. Peña, Catena, D. Garcia, Areso; Oroz, Torrò, Moncayola; M. Gomez, Budimir, Mojica. All. Arrasate

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB