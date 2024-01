Per la ventunesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga, sabato 20 gennaio 2024, è in programma la partita tra Valencia e Athletic Bilbao. Valencia-Athletic Bilbao di La Liga, pronostico e quote scommesse, le probabili formazioni e lo stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Valencia è reduce da 4 vittorie ed una sola sconfitta nelle ultime 5 partite di La Liga giocate, ed è salito in ottava posizione in classifica, mentre l’Athletic Bilbao è reduce da addirittura 5 vittorie consecutive, arrivate ai danni di squadre di un certo livello come l’Atletico Madrid e la Real Sociedad, ed è terzo a pari punti con il Barcellona.

L’ultimo precedente tra queste due formazioni risale a ottobre, e la partita finì in pareggio 2-2.

Le probabili formazioni di Valencia-Athletic Bilbao

Valencia (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya; Guillamon, Pepelu; Perez, Almeida, Correia; Duro.

Athletic Bilbao (4-3-3): Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Herrera, Sancet, Garcia; N. Williams, I. Williams, Muniain.

Dove vederla in TV

Valencia – Atlletic Bilbao sarà trasmessa in diretta su Sky sabato 20 gennaio dalle ore 18.30.

Quote Scommesse per qusto match di La Liga

La favorita per la vittoria è l’Athletic Bilbao che troviamo bancato a quota 2.30 su Snai e a quota 2.33 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.30, mentre la vittoria dei padroni di casa, viene offerta in lavagna a quota 3.30 sia su Betway che su Admiralbet.

Pronostico Valencia-Athletic Bilbao

Ci aspettiamo una partita chiusa, dove entrambe le squadre hanno bisogno di ottenere punti. Decidiamo comunque di dare fiducia all’Atletico, proprio per lo stato di forma con cui arriva a questo match.

Pronostico: combo X2 + goal SI a quota 2.30 su Snai e a quota 2.35 su Admiralbet

