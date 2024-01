Il posticipo della ventiduesima giornata del campionato spagnolo di calcio in La Liga, si gioca alle ore 21 e vede scendere in campo il Getafe, e la squadra del Granada. Getafe-Granada di La Liga, pronostico e guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Getafe, solo al decimo posto in classifica con 26 punti, a pari merito con Alaves e Osasuna. Nelle ultime tre partite di La Liga giocate, è arrivato un solo punto, con 2 sconfitte e il pareggio ottenuto in trasferta per 3 a 3 a Madrid contro l’Atletico.

La squadra ospite del Granada, è al penultimo posto in classifica con soli 11 punti, a meno 5 punti dalla zona salvezza ora occupata da Celta Vigo e Siviglia. Nelle ultime 5 giornate giocate in campionato sono arrivate 4 sconfitte e la vittoria interna per 2 a 0 contro il Cadice.

Le probabili formazioni di Getafe-Granada

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Alderete, Alvarez, Rico; Mata, Djene, Maksimovic, Greenwood; Unal, Mayoral. Allenatore: José Bordalas.

GRANADA (4-3-3): Batalla; Ricard, Mendez, Miquel, Neva; Gumbau, Ruiz, Villar; Zaragoza, Uzuni, Callejon. Allenatore: Alexander Medina.

Dove vederla in TV

Getafe-Granada sarà trasmessa in diretta su DAZN, lunedì 29 gennaio 20.45.

Quote offerte per questo match di La Liga

Per i bookmaker, è la squadra di casa del Getafe, nettamente favorita per la vittoria di questa partita. Segno 1 bancato vincente a quota 1.80 sia su Betway che su Snai, il pareggio giocato a quota 3.50, il colpo esterno pagato a quota 4.80.

Pronostico per questa partita di La Liga

Il Getafe è favorito anche per noi in questo match casalingo di campionato, ma attenzione che il Granada deve muovere la classifica per rilanciare le sue speranze di salvezza.

Pronostico 1

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 1-1