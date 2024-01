Trasferta vicina per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, visto che affronterà il Getafe, squadra di riferimento di un’area metropolitana della capitale spagnola. Pronostico Getafe-Real Madrid, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Getafe ha 29 punti, grazie all’ultima vittoria in casa contro il Granada di lunedì. In casa hanno ottenuto 21 punti, segnale che la squadra è prettamente casalinga. Nel mese di gennaio ha disputato due partite in Coppa del Re e nell’ultima è stata eliminata dal Siviglia.

Il bilancio dei blancos nel primo mese del 2024 recita 6 vittorie ed una sconfitta, in Coppa del Re contro l’Atletico Madrid, ai supplementari.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti è una delle più in forma a livello europeo ed inizierà il mese che li porterà agli ottavi di finale di Champions League in questo derby contro il Getafe.

In campionato è sfida aperta alla sorpresa Girona, con una vittoria in questo recupero le merengues andrebbero a due punti di vantaggio sui rivali. Nelle ultime due sono arrivate due vittorie in rimonta e discusse contro Almeria e Las Palmas.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Madrid

Getafe (4-2-3-1): Soria; Suarez, Mitrovic, Alvarez, Angileri; Milla, Maksimovic; Mata, Alena, Greenwood; Borja Mayoral.

Real Madrid (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

Dove vederla in TV

Getafe-Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN, giovedì 1 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Getafe-Real Madrid

Le quote per questo incontro di LaLiga recitano: Getafe vincente a quota 6.50 Sisal e 6.25 Snai, pareggio giocato a 4.01 Betway e 4.00 AdmiralBet, vittoria Real Madrid a quota 1.55.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Il Real Madrid non può permettersi un passo falso, ma la quota è al limite e le ultime uscite dei blancos hanno mostrato una squadra disattenta soprattutto in difesa. Per questo la quota di entrambe le squadre segnano ispira, visto anche il ruolino di marcia del Getafe in casa.

Pronostico: GOL SI a quota 1,99 Betway, 1.98 AdmiralBet.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 1-1