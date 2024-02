Per il venticinquesimo turno del campionato di calcio spagnolo di La Liga, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21, si gioca la partita tra Villarreal e Getafe. Villarreal-Getafe di La Liga, quote scommesse e risultato esatto per questo match di calcio spagnolo.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Villarreal, arriva a questa partita di La Liga, al tredicesimo posto in classifica, con 25 punti, con 8 punti di vantaggio sulla zona salvezza ora occupata dal Cadice. Nelle ultime 4 partite giocate, sono arrivati 6 punti, con una vittoria e tre pareggi.

Il Getafe, allenato dal tecnico Jose Bordalas, arriva a questo match, al decimo posto in classifica con 33 punti, e viene dalla vittoria interna, ottenta per 3 a 2 contro il Celta Vigo.

Probabili formazioni Villarreal-Getafe

Villarreal (4-3-3): Jorgensen; Mandi, Albiol, Cuenca, Pedraza; Baena, Comesana, Capoue; Moreno, Sorloth, Guedes.

Getafe (4-2-3-1): Soria; Djene, Alderete, Alvarez, Rico; Milla, Maksimovic; Mata, Alena, Greenwood; Borja Mayoral.

Dove vederla in TV

Villareal – Getafe sarà trasmessa in diretta su Dazn, venerdì 16 febbraio alle ore 21.00.

Dove vederla in TV

Villareal – Getafe sarà trasmessa in diretta su Dazn, venerdì 16 febbraio alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Villareal, bancato vincente a quota 1.98 su Snai e a quota 2 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria del Getafe viene data in lavagna a quota 3.60.

Pronostico per questa partita di La Liga

Ci aspettiamo una partita molto ostica, dove non ci aspettiamo un match con molti goal. Decidiamo di prenderci l’Under 2.5 che troviamo a quota 1.95 su Admiralbet e su Betway.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 1-1