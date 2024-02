Il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di calcio spagnolo di La Liga è in programma nei Paesi Baschi, tra la squadra di casa dell’Athletic Bilbao e la seconda squadra in classifica, il Girona. Pronostico Athletic Bilbao-Girona, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Athletic Bilbao, è al quinto posto in classifica di La Liga con 46 punti, 5 di svataggio sull’Atletico Madrid quarto e con 6 punti di vantaggio sulla Real Sociedad sesta. Nell’ultima partita giocata è arrivato il sorprendente pareggio esteno 0 a 0 sul campo dell’Almeria ultima in classifica.

Il Girona è senza dubbio la squadra rivelazione di questa stagione in campionato. I ragazzi allenati dal tecnico Miguel Angel Sanchez Munoz, sono al secondo posto in classifica con 56 punti, a meno 6 dal Real Madrid primo e sono reduci proprio dalla pesante sconfitta subita a Madrid per 4 a 0 contro il Real.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Girona

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, de Marcos, Paredes, Berchiche; de Galarreta, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta. All.: Valverde.

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Arnau Martinez, Eric Garcia, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia, Martin; Tsygankov, Dovbyk, Savio. All.: Michel.

Dove vederla in TV

Atletico Bilbao – Girona sarà trasmessa in diretta su Dazn, lunedì 19 febbraio alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita di La Liga

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Atletico Bilbao che troviamo inserito vincente nella lavagna a quota 1.85 su Admiralbet e a quota 1.87 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.75, mentre la vittoria del Girona viene offerta a quota 4.20.

Pronostico Athletic Bilbao-Girona

Ci aspettiamo una partita molto complicata, dove entrambe le squadre non vorranno perdere punti fondamentali. Decidiamo di dare fiducia al Girona visto ciò che sta facendo oramai da inizio campionato. Il nostro pronostico è l’X2 che troviamo a quota 1.90 su Snai e su Betway

