Il posticopo della ventisettesima giornata di La Liga spagnola di calcio, è in programma oggi alle ore 21 nei Paesi Baschi, e vede la squadra di casa dell’Osasuna Pamplona opposta all’Alaves. Pronostico Osasuna-Alaves, posticipo di La Liga Spagnola del 04/03/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il probabile risultato esatto finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Osasuna, arriva a questo match casalingo di calcio in La Liga, undicesimo in classifica con 33 punti, con ben 14 punti di distacco dalla zona salvezza.

Nelle ultime 3 partite di campionato giocate, sono arrivati 7 punti, frutto di 2 vittorie e un pareggio ottenuto in trasferta a Las Palmas per 1 a 1.

L’Alaves, allenata dal tecnico Luis Garcia Plaza, si trova al tredicesimo posto in campionato con 29 punti conquistati, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. Nelle ultime tre partite giocate sono arrivati altrettanti pareggi, l’ultimo in casa contro il Maiorca per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Osasuna-Alaves

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Herrando, Catena, Garcia; Areso, Oroz, Moncayola, Gomez, Mojica; Raul, Budimir. Allenatore: Jagoba Arrasate

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marin, Lopez; Guevara, Blanco Conde; Sola, Guridi, Rioja; Omorodion. Allenatore: Luis Garcia

Dove vederla in TV

Osasuna-Alaves, sarà trasmessa in diretta su Dazn, lunedì 4 Marzo alle ore 21.00.

Quote per Scommettere Online

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è l’Osasuna che troviamo offerto a quota 2.30 su Sisal e Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.10, mentre la vittoria dell’Alaves viene inserita in lavagna a quota 3.40.

Pronostico Osasuna-Alaves, posticipo di La Liga Spagnola del 04/03/2024

Ci aspettiamo una partita molto equilibrata, dove decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI che troviamo a quota 2.20 su Snai e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 0-0 / 1-0