Pronostici Liga 2023-24 28a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 8 al 11 marzo. Free pick su Almeria-Siviglia.

Pronostici Liga 2023-24 28a giornata: le partite più interessanti

Per la 28° giornata di Liga spagnola subito fari puntati sull’anticipo di venerdì sera col Barcellona, campione in carica, che scende in campo tra le mura amiche contro il Maiorca che cerca di evitare di essere invischiata nella lotta per la salvezza.

Proverà invece a rientrare nella corsa per il 6° posto il Valencia, che negli ultimi 3 turni non ha mai vinto (2 pareggi e 1 sconfitta): i Pipistrelli se la vedranno in casa contro il Getafe, avversario da non sottovalutare.

L’Atletico Madrid proverà ad allungare la striscia positiva (2 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 3 turni) facendo visita al Cadice, mentre la Real Sociedad proverà a cancellare le ultime 2 sconfitte consecutive affrontando in trasferta il Granada. Il Girona, seconda forza della Liga (ma sconfitto 3 volte negli ultimi 4 match) affronta un Osasuna arriva da 3 vittorie e 1 pareggio.

L’Athletic Bilbao ha bisogno di punti in chiave europea e li cercherà in casa del Las Palmas, mentre il Real Madrid capolista affronterà al Bernabeu il Celta Vigo; considerate tutte le competizioni, i Blancos non perdono una partita da ben 10 match ufficiali. Sfida insidiosa per il Betis Siviglia che ospita un Villarreal imbattuto da 7 partite.

Pronostici Liga 2023-24 28a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 28° GIORNATA LA LIGA

08.03. 21:00 Barcellona-Maiorca

09.03. 14:00 Valencia-Getafe

09.03. 16:15 Cadice-Atletico Madrid

09.03. 18:30 Granada-Real Sociedad

09.03. 21:00 Girona-Osasuna

10.03. 14:00 Alaves-Vallecano

10.03. 16:15 Las Palmas-Athletic Bilbao

10.03. 18:30 Real Madrid-Celta Vigo

10.03. 21:00 Betis-Villarreal

11.03. 21:00 Almeria-Siviglia

Pronostici Liga 2023-24 28a giornata: FREE PICK Almeria-Siviglia

Chiude il posticipo del lunedì con il Siviglia in trasferta contro il fanalino di coda Almeria, ed è proprio su questa sfida che si concentra la nostra free pick, con Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.65, ovvero la giocata asian handicap che ci rimborserà in caso di pareggio.

Il Siviglia sta attraversando una stagione difficile ma è risalita al 14° posto, a +8 dalla zona rossa, dopo la vittoria per 3-2 contro la Real Sociedad che ha ridato morale a questa formazione che ora potrà fare risultato anche sul campo del fanalino di coda Almeira, già con un piede in Segunda Liga visto che finora ha raccolto solo 9 punti in 27 partite, e non ha MAI vinto. Il Siviglia ha vinto 5-1 all’andata in casa, e in sfide ufficiali contro l’Almeira ha perso solo 1 volta in 9 partite (8 vittorie).

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

RENDIMENTO: -4.17

