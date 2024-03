Pronostici Liga 2023-24 29a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 15 al 17 marzo. Free pick su sul big match di domenica sera sulle due squadre che hanno eliminato le italiane (Inter e Napoli) in Champions in settimana: Atletico Madrid-Barcellona.

Pronostici Liga 2023-24 29a giornata: le partite più interessanti

La 29° giornata di Liga spagnola si apre venerdì sera con l’anticipo tra la Real Sociedad, a caccia di punti europei, e il Cadice, al terzultimo posto ma in ripresa visto che non perde da 3 turni (1 vittoria e 2 pareggi).

Il Real Madrid capolista proverà ad allungare affrontando in trasferta l’Osasuna già battuto all’andata per 4-0 al Bernabeu.

Il Girona tornato al successo nell’ultimo turno, dovrà difendere la seconda piazza facendo visita a un Getafe che è a secco di vittorie da ben 4 giornate.

Occasione Champions per l’Athletic Bilbao che se la vedrà in casa contro l’Alaves. Il Betis Siviglia, dopo 2 ko consecutivi, sarà di scena in casa del Rayo Vallecano. Del big match del posticipo ne parliamo dopo in free pick.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 29a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 29° GIORNATA LA LIGA

15.03. 21:00 Real Sociedad-Cadice

16.03. 14:00 Maiorca-Granada

16.03. 16:15 Osasuna-Real Madrid

16.03. 18:30 Getafe-Girona

16.03. 21:00 Athletic Bilbao-Alaves

17.03. 14:00 Siviglia-Celta Vigo

17.03. 16:15 Las Palmas-Almeria

17.03. 16:15 Villarreal-Valencia

17.03. 18:30 Vallecano-Betis

17.03. 21:00 Atletico Madrid-Barcellona

Pronostici Liga 2023-24 29a giornata: FREE PICK Atletico Madrid-Barcellona

Nel posticipo di domenica sera al Wanda Metropolitano si giocherà il big match tra Atletico Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.72. I colchoneros sono reduci dalla vittoria ai rigori in Champions League con cui hanno eliminato l’Inter, mentre i blaugrana sono stati i protagonisti dell’eliminazione di un altra italiana in Europa, il Napoli.

All’andata quarto successo di fila per i catalani contro i Colchoneros. il terzo di seguito per 1-0. Anche per questa sfida ci aspettiamo difese attente, e gli impegni di Champions potrebbero aver tolto un pò di smalto offensivo alle due squadre. Consigliamo quindi una partita da 3 reti o meno, sfruttando la somma gol asiatica (in caso di 3 gol totali avremo il rimborso pieno della giocata).

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.650️⃣

RENDIMENTO: -4.17

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB