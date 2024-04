Pronostici Liga 2023-24 31a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 12 al 15 aprile. Free pick su Osasuna-Valencia.

Pronostici Liga 2023-24 31a giornata: le partite più interessanti

Venerdì sera la 31° giornata de La Liga si apre con il Betis Siviglia, reduce da 4 sconfitte di seguito, che cercherà riscatto in casa contro il Celta Vigo, mentre sabato il campionato di calcio spagnolo ha in programma quattro sfide, tra le quali spicca il match d’alta quota tra Atletico Madrid -Girona , che all’andata si è imposto tra le mura amiche contro i Colchoneros per 4-3.

Il Real Madrid capolista sarà di scena in casa del Maiorca, mentre il Barcellona farà visita al Cadice, attualmente terzultimo in classifica e quindi a caccia di punti salvezza.

Domenica, l’Athletic Bilbao, reduce dalla vittoria della Coppa del Re, se la vedrà in casa con il Villarreal, caduto nel turno precedente dopo una lunga serie positiva.

La Real Sociedad va a caccia del 4° successo consecutivo contro il fanalino di coda Almeria, mentre lunedì si disputerà il posticipo Osasuna-Valencia di cui parliamo anche dopo con la nostra free pick per questo turno de La Liga spagnola.

Pronostici Liga 2023-24 31a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio spagnolo.

PROGRAMMA COMPLETO 31° GIORNATA LA LIGA

12.04. 21:00 Betis-Celta Vigo

13.04. 14:00 Atletico Madrid-Girona

13.04. 16:15 Vallecano-Getafe

13.04. 18:30 Maiorca-Real Madrid

13.04. 21:00 Cadice-Barcellona

14.04. 14:00 Las Palmas-Siviglia

14.04. 16:15 Granada-Alaves

14.04. 18:30 Athletic Bilbao-Villarreal

14.04. 21:00 Real Sociedad-Almeria

15.04. 21:00 Osasuna-Valencia

Pronostici Liga 2023-24 31a giornata: FREE PICK Osasuna-Valencia

La free pick di questo turno del campionato di calcio spagnolo va sul posticipo di lunedì sera, Osasuna-Valencia: GOL NO @1.70. L’Osasuna arriva dalla sconfitta per 0-3 contro l’Algeria, 7° partita da Gol No nelle ultime 9. Anche il Valencia arriva da una partita da Gol No (1-0 a Granada), la 4° di fila. Nelle ultime 10 partite dei Pipistrelli solo in 2 occasioni entrambe le squadre sono andate a segno. Entrambi gli attacchi sono modesti, quello dell’Osasuna finora ha segnato 36 gol in 30 partite, quello del Valencia anche peggio con 33, ma la difesa ha solo 32 reti al passivo.

RECAP FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Almeria-Valencia: 2 +0 (AH) @1.750️⃣

Osasuna-Atletico Madrid: 2 -0.25 (AH) @1.87✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao GOL SI @2.00❌

Villarreal-Las Palmas: 1 @1.65❌

Siviglia-Real Madrid: 2 @1.88❌

Barcellona-Real Madrid: UNDER 3.0 @1.900️⃣

Betis-Maiorca: 1 @1.90✅

Atletico Madrid-Villareal: MULTIGOL CASA 2-4 @1.55✅

Girona-Athletic Bilbao GOL SI @1.60✅

Barcellona-Atletico Madrid: X2 @1.93❌

Barcellona-Girona: UNDER 3.5 @1.70❌

Girona-Alaves: 1 @1.57✅

Athletic Bilbao-Real Sociedad: GOL NO @1.87❌

Valencia-Athletic Bilbao: X2+GOL SI @2.30❌

Atletico Madrid-Valencia GOL SI @1.95❌

Valencia-Almeria: 1 @1.66✅

Real Sociedad-Osasuna: 1 @1.85❌

Betis-Alaves: 1 -0.25 (AH) @1.82❌1/2

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Valencia-Real Madrid: 2 @1.68❌

Almeria-Siviglia: 2 +0 (AH) @1.650️⃣

Atletico Madrid-Barcellona: UNDER 3.0 GOL @1.720️⃣

Alaves-Real Sociedad: 2 -0.25 (AH) @2.02✅

RENDIMENTO: -3.15

