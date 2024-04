Il posticipo della trentaduesima giornata di campionato in Liga spagnola, è in programma questa sera 22 aprile 2024, alle ore 21, e vede scendere in campo i padroni di casa del Siviglia e la squadra ospite del Maiorca. Pronostico Siviglia-Maiorca di Liga, quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Siviglia, arrivano a questa gara interna di Liga, al quattordicesimo posto in classifica con 34 punti, a pari merito con il Rayo Vallecano e con 9 punti di vantaggio sul Cadice, oggi retrocesso.

Il Maiorca, di Mister Javier Aguirre, arriva a Siviglia, sedicesimo in classifica con 31 punti e reduce dalla sconfitta interna per 1 a 0 subita dalla capolista Real Madrid.

Le probabili formazioni di Siviglia-Maiorca

SIVIGLIA (4-4-2): Nyland; Navas, Bade, Ramos, Acuna; Ocampos, Soumare, Gudelj, Lukebakio; Romero, En-Nesyri. Allenatore: Quique Sanchez Flores.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Maffeo, Gonzalez, Raillo, Nastasic, Lato; A Sanchez, S Costa, D Rodriguez; Muriqi, Larin. Allenatore: Javier Aguirre.

Dove vederla in TV

Siviglia – Maiorca, sarà trasmessa in diretta Lunedì 22 aprile su Dazn alle ore 21.00.

Pronostico Siviglia-Maiorca di Liga

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo comunque favorito il Siviglia nei novanta minuti. Il nostro pronostico è 1 fisso a quota 2.05 su Sisal e Admiralbet

Quote offerte dai bookmakers per Siviglia-Maiorca

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Siviglia che troviamo a quota 2.05 , il pareggio invece lo si può trovare a 3.10, mentre la vittoria del Maiorca viene data in lavagna a quota 4.20.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: €250 senza deposito

Apri un conto Vincitu e riceverai un ricco bonus di €250 senza deposito, da spendere nelle scommesse sportive. 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.