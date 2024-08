A ferragosto inizia il campionato di calcio spagnolo che che ci accompagnerà fino a fine maggio. Il Real Madrid, campione in carica, riparte come squadra da battere e con un Mbappe in più a disposizione di Carletto Ancelotti. Quote Antepost Liga 2024-25.

Quote Antepost Liga 2024-25: si parte a ferragosto

Ferragosto di fuoco per La Liga che inizia la stagione 2024-25 del campionato di calcio spagnolo proprio da giovedì 15 agosto, subito con un turno spezzatino, ormai un classico della Liga, che si concluderà con un doppio posticipo al lunedì.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica, sarà impegnato all’esordio sul campo del Maiorca mentre il Barcellona inizierà con una trasferta a Valencia. I Blancos sono la squadra da battere, nessuna sorpresa quindi in Spagna dove una delle novità principali è il cambio logo del campionato spagnolo.

Per quanto riguarda il Clasico tra Real Madrid, campione in carica e vincitore dell’ultima Champions League, e Barcellona l’andata sarà all’undicesima giornata, weekend del 27 ottobre, mentre il ritorno, a Barcellona, si giocherà alla 35esima giornata nel weekend dell’11 maggio.

Quote Antepost Liga 2024-25: Real Madrid squadra da battere

Vediamo le quote per la prima giornata di Liga e a seguire le quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio spagnolo. Sempre il Real squadra da battere, campione in carica e forte di un altro grande aquisto, quello di Mbappe che va ad allungare la lista di stelle delle merengues. Molto indietro il Barcellona, per non parlare dell’Atletico Madrid che troviamo @12 volte la posta.

