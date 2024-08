Venerdì inizia il 2° turno del campionato di calcio spagnolo che continuerà nel weekend, e a noi interessa proprio il big match di domenica sera, che chiude la 2° giornata di Liga, ovvero la sfida del Wanda Metropolitano con l’Atletico Madrid che ospita il Girona, grande rivelazione dello scorso anno che vuole confermarsi anche in questa stagione. Pronostico Atletico Madrid-Girona 25 agosto 2024.

Programma completo 2° giornata de La Liga

La 2° giornata di Liga spagnola inizia venerdì con un doppio anticipo serale.Il Valencia, dopo il ko interno col Barcellona, cercherà di muovere la classifica facendo visita al Celta Vigo. Molto interessante la sfida Siviglia-Villarreal, formazioni che hanno esordito con un pareggio nel primo turno.

Sabato il Barcellona ospita l’insidioso Athletic Bilbao contro cui ha pareggiato 0-0nell’ultimo precedente di campionato e perso ai supplementari ai quarti di finale della precedente Coppa del Re, con i baschi che sono quasi una bestia nera per i blaugrana.

La Real Sociedad, che ha perso all’esordio contro il Rayo Vallecano tra le mura amiche, sarà impegnata sul campo dell’Espanyol mentre il Real Madrid è in casa al Bernabeu contro il Valladolid, con i Blancos a caccia dei tre punti dopo il deludente 1-1 di Maiorca.

PROGRAMMA 2° GIORNATA LA LIGA 2024-25

23.08. 19:00 Celta Vigo-Valencia

23.08. 21:30 Siviglia-Villarreal

24.08. 17:00 Osasuna- Maiorca

24.08. 19:00 Barcellona-Athletic Bilbao

24.08. 21:30 Espanyol-Real Sociedad

24.08. 21:30 Getafe-Vallecano

25.08. 17:00 Real Madrid-Valladolid

25.08. 19:00 Leganes-Las Palmas

25.08. 19:15 Alaves-Betis

25.08. 21:30 Atletico Madrid-Girona

Pronostico Atletico Madrid-Girona 25 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questo match di calcio spagnolo La Liga.

Pronostico Atletico Madrid-Girona 25 agosto 2024: le nostre scommesse

Il posticipo di domenica sera il big match tra Atletico Madrid-Girona, che hanno un punto a testa in classifica. Lo scorso anno, una vittoria per parte con 6 gol totali messi a segno dai Colchoneros e 5 dal Girona nel doppio confronto. In 8 precedenti su 10 entrambe le squadre sono andate a segno, ed entrambe hanno chiuso con Gol Si nel primo turno della scorsa settimana. Andiamo con un altra partita da Gol/Gol.

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.