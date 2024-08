Nel weekend del 31 agosto e 1 settembre si gioca la 3° giornata della Liga Spagnola. In questa analisi vediamo il programma completo, i big match da non perdere e la nostra free pick che si concentra sulla sfida del San Mames. Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid 31 agosto 2024.

Programma completo 3° giornata de La Liga

Anche la 3° giornata di Liga spagnola prende il via solo da sabato con il match tra il Barcellona (attualmente a punteggio pieno con 9 punti) e il Valladolid che sulla carta non dovrebbe avere storia in favore dei Blaugrana.

Interessante la sfida nei Paesi Baschi tra Athletic Bilbao-Atletico Madrid, con i Colchoneros ancora imbattuti in questo inizio di stagione. Il Villarreal che è partito forte, sarà di scena in casa del fanalino di coda Valencia, che ha rimediato fin qui solo sconfitte.

Sfida verità tra Siviglia-Girona, mentre il posticipo serale della domenica vedrà di fronte i campioni in carica del Real Madrid e il Betis Siviglia al Bernabeu: nessun successo degli andalusi negli 8 precedenti più recenti, ma 4 degli ultimi 5 scontri si sono conclusi in parità (3 volte per 0-0).

PROGRAMMA COMPLETO 3a GIORNATA LIGA

31.08. 17:00 Barcellona-Valladolid

31.08. 19:00 Ath. Bilbao-Atl. Madrid

31.08. 19:15 Espanyol-Vallecano

31.08. 21:30 Leganes-Maiorca

31.08. 21:30 Valencia-Villarreal

01.09. 17:00 Alaves-Las Palmas

01.09. 17:00 Osasuna-Celta Vigo

01.09. 19:00 Siviglia-Girona

01.09. 19:15 Getafe-Real Sociedad

01.09. 21:30 Real Madrid-Betis Siviglia

Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid 31 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid 31 agosto 2024: le nostre scommesse

Come free pick ci concentriamo su uno dei match più interessanti della 3° giornata di Liga, ovvero Athletic Bilbao-Atletico Madrid dove non prevediamo tante reti. I baschi hanno subito solo 3 gol nelle prime 3 giornate di campionato (O/U 1-2), i Colchoneros una rete in meno subita (appena 2 gol al passivo) e sono reduci dallo 0-0 interno contro l’Espanyol. Gli ultimi 2 scontri diretti sono stati entrambi da Over, ma i precedenti 5 incroci avevano sempre visto meno di 3 gol totali.

PREVISIONE ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID: UNDER 2.5 @1.76

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.