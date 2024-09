Anche il campionato di calcio spagnolo va in pausa per la sosta delle nazionali; andiamo a vedere la situazione e cosa è successo da un punto di vista del betting dopo le prime 4 giornate, con statistiche e quote antepost aggiornate. Aggiornamenti Liga 3 settembre 2024.

Aggiornamenti Liga 3 settembre 2024: il Barcellona impressiona

È il Barcellona a guardare tutti dall’alto a punteggio pieno nella Liga spagnola dopo quattro giornate. I blaugrana hanno demolito il Valladolid nell’ultimo turno rifilando agli avversari 7 gol di cui 3 portano la firma di Raphinha.

Con 8 punti inseguono ben tre squadre, con il Real Madrid che supera 2-0 il Betis Siviglia grazie alla doppietta di Mbappé, mentre l’Atletico Madrid si impone con il minimo scarto (0-1) in casa dell’Athletic Bilbao; tiene anche il Villarreal, che è ancora imbattuto, ma viene fermato sull’1-1 dal fanalino di coda Valencia (1-1).

Secondo successo di fila per il Girona che espugna il campo del Siviglia con le reti di Martin e Ruiz. A pari punti col Girona ci sono Alaves (2-0 a Las Palmas) e Osasuna (3-2 al Celta Vigo).

Statistiche sul campionato di calcio spagnolo

In Spagna il fattore campo rimane importante col 41% di vittorie per le squadre di casa, rispetto al 23% di vittorie in trasferta. Come in Italia, anche nella Liga spagnola abbiamo visto tanti pareggi in questo inizio stagionale, quasi il 36% delle partite si sono chiuse con una X.

Per quanto riguarda i gol al momento abbiamo visto 36 partite da Over 2.5 e 42 da Under. Le miglior squadra da Over sono il Celta Vigo e il Barcellona, entrambe con O/U 4-0. Il Barca è trainato da un attacco che ha già segnato 13 reti (3 subite) mentre il Celta è già arrivato anche lui a 10 reti, ma ne ha concesse anche 9, per una media di 4.8 reti totali ad incontro (il dato più alto di tutta la Liga). Sempre Under invece per Maiorca (O/U 0-4) e anche per Betis e Getafe, che però hanno giocato una partita in meno e sono O/U 0-3. In particolare nelle partite del Getafe abbiamo assistito a soli 0.7 gol totali di media.

Aggiornamenti Liga 3 settembre 2024: quote antepost

Nonostante la grande partenza dei Blaugrana, il Barcellona @3.25 rimane dietro al Real Madrid @1.50 nelle quote antepost per la vittoria finale della Liga spagnola dove si preannuncia un classico testa a testa tra le due big del calcio iberico, con l’Atletico Madrid staccato @11 volte la posta e la sorpresa dello scorso anno, il Girona, che si gioca @34 di quota.

