Tra le partite più interessanti della 6° giornata di Liga spagnola c’è la sfida che andrà in scena all’Estadio de la Ceramica dove i padroni di casa del Sottomarino Giallo ospitano la capolista Barcellona. Pronostico Villarreal-Barcellona 22 settembre 2024.

Probabili Formazioni Villarreal-Barcellona, La Liga

Domenica pomeriggio, alle ore 18:30 dall’Estadio de la Ceramica va in scena Villarreal-Barcellona, match valido per la 6° giornata de La Liga, il maggior campionato di calcio spagnolo.

Il Villarreal ha iniziato bene la stagione, si trova al 4° posto con 11 punti ed è ancora imbattuto con 3 vittorie e 2 pareggi, 11 punti, 11 gol segnati ma anche 8 concessi, con il confermato allenatore Marcelino che proporrà il suo Sottomarino Giallo sempre con un 4-3-3 offensivo.

Il Barcellona finora è stato perfetto con 5 vittorie su 5, 17 reti a referto e solo 4 al passivo. Lo scorso turno il Barca ha strapazzato per 4-1 il Girona, rilevazione della scorsa stagione, in trasferta, e potrà fare bottino pieno anche in questa trasferta, continuando la marcia a punteggio pieno per la squadra di Flick.

PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-3-3): Conde, Foyth, Kambwala, Bailly, Cardona, Comesana, Terrats, Parejo, Pino, Gerard, Moreno, Danjuma

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Koundè, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski, Yamal

Migliori Quote Villarreal-Barcellona

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di calcio.

Pronostico Villarreal-Barcellona 22 settembre 2024: le nostre scommesse

Secondo noi il Villarreal concede ancora troppo dietro, e questo potrebbe essere fatale contro il miglior attacco della Liga, guidato dall’esperienza di Lewa, ma anche dal giovane talento in ascesa, Yamal. La trasferta non è semplice, ma la quota per la vittoria ospite ci piace e consigliamo Villarreal-Barcellona: 2 @1.80. Il Barca ha perso l’ultimo confronto diretto giocato col Villarreal (peraltro in casa), ma prima aveva sempre vinto nei precedenti 4 scontri diretti.

Torniamo sul successo del Barca e andiamo per la 3° cassa consecutiva con le free pick del campionato di calcio spagnolo. Ecco il riassunto delle giocate date in questi primi turni di Liga.

FREE PICK LIGA (2-1, +0.42)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.