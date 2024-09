Il derby della capitale tra Atletico e Real Madrid è una delle sfide più attese in Spagna, ed è ovviamente la partita principale dell’8° turno del campionato di calcio spagnolo. Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid 29 settembre 2024.

Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid 29 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Domenica il piatto forte dell’8° giornata di Liga Spagnola è il derby Atletico Madrid-Real Madrid, con entrambe le squadre ancora imbattute e separate da soli due punti.

L’Atletico Madrid ha dalla sua il fattore campo e al momento la squadra di Simeone ha perso solo 2 punti, frutto del pareggio contro l’Espanyol, unica partita in cui i Colchoneros non hanno segnato.

Il Real Madrid parte favorito, anche se lontano dal Santiago Bernabeu il rendimento dei Blancos non è sempre stato impeccabile. Dopo un inizio incerto con pareggi a Maiorca e Las Palmas, le prestazioni della squadra di Ancelotti sono cresciute nelle ultime partite.

Precedenti e curiosità sul derby di Madrid

Considerate tutte le competizioni, si tratterà del derby madrileno numero 294 con il bilancio che vede nettamente avanti il Real con 152 successi, mentre 68 sono i pareggi e 73 le affermazioni dell’Atletico. Nei 293 precedenti, i Blancos hanno messo a segno in totale 508 reti contro le 373 dei Colchoneros.

Sarà il primo derby per Mbappé, ma non di certo per Carlo Ancelotti e Diego Simeone: tra i due tecnici i precedenti sono in tutto 24 e il bilancio è in perfetto equilibrio con 9 successi per parte e 6 pareggi.

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Gimenez, Witsel, Mandava; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All.: Diego Simeone

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. All.: Carlo Ancelotti

Le quote offerte dai bookmaker per Atletico Madrid-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match.

Guida TV Liga Spagnola: Atletico Madrid-Real Madrid

Puoi vedere Atletico Madrid-Real Madrid in streaming live e on demand su DAZN, domenica sera, il 29 settembre alle ore 21:00.

Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid, La Liga

Il Real Madrid non vince il derby dal maggio 2022, da allora 1 sconfitta e ben 5 pareggi. Tra Blancos e Colchoneros regna l’equilibrio, e potrebbe regnare anche in questo scontro, almeno nei primi 45 minuti. Ci piace molto il pareggio all’intervallo per una quota superiore al raddoppio.

Pronostico X PRIMO TEMPO @2.30

RESOCONTO FREE PICK LIGA (3-1, +1.22)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Programma completo e le altre partite dell’8° giornata di Liga

Vediamo il resto del turno del campionato spagnolo, col resto delle partite e il programma completo del 8° giornata di Liga. Nel turno infrasettimanale, i blaugrana hanno battuto il Getafe per 1-0, mentre i Blancos sono stati protagonisti del 3-2 contro l’Alaves.

L’8° turno prende il via venerdì sera con l’anticipo tra Valladolid e Maiorca, ma entrerà nel vivo sabato soprattutto con la gara tra la capolista Barcellona e l’Osasuna in casa di quest’ultima: negli ultimi 9 scontri ufficiali, 8 vittorie blaugrana e 1 pari. Match d’alta quota tra Athletic Bilbao-Siviglia, mentre prima del posticipo del lunedì tra Villarreal-Las Palmas, si disputerà il derby di Madrid di cui abbiamo già parlato, domenica sera.

PROGRAMMA COMPLETO 8a GIORNATA LA LIGA

27.09. 21:00 Valladolid-Maiorca

28.09. 14:00 Getafe-Alaves

28.09. 16:15 Vallecano-Leganes

28.09. 18:30 Real Sociedad-Valencia

28.09. 21:00 Osasuna-Barcellona

29.09. 14:00 Celta Vigo-Girona

29.09. 16:15 Athletic Bilbao-Siviglia

29.09. 18:30 Betis-Espanyol

29.09. 21:00 Atletico Madrid-Real Madrid

30.09. 21:00 Villarreal-Las Palmas

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.