Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 6 ottobre 2024

In arrivo la 9° giornata di Liga, il campionato di calcio spagnolo che si giocherà tra il 4 e il 6 ottobre. Come free pick abbiamo scelto proprio il posticipo di domenica sera a San Sebastian. Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid United 6 ottobre 2024.

Programma completo e big match 9° giornata Liga spagnola

Ad aprire la 9° giornata di Liga spagnola sarà il Il Valencia che gioca l’anticipo del venerdì sera per cercare il secondo successo stagionale contro il Leganes in trasferta.

Sabato andrà in scena la prima sfida d’alta quota, quella tra il Real Madrid, campione in carica e il Villarreal, una delle note positive di questo inizio di stagione: In 25 match ufficiali giocati al Bernabeu, il Sottomarino Giallo si è imposto solo 2 volte, pareggiando in 5 occasioni.

Domenica, invece, il Barcellona capolista sarà di scena in casa dell’Alaves con l’obiettivo di cancellare il tonfo rimediato nel turno precedente in casa dell’Osasuna (4-2).

Nel posticipo serale, infine, la Real Sociedad sfiderà l’Atletico Madrid che è ancora imbattuto in campionato, ma viene dalle scorie del netto ko rimediato in Champions League contro il Benfica.

Calendario completo 9° giornata La Liga

9° GIORNATA LA LIGA 2024-25

04.10. 21:00 Leganes-Valencia

05.10. 14:00 Espanyol-Maiorca

05.10. 16:15 Getafe-Osasuna

05.10. 18:30 Las Palmas-Celta Vigo

05.10. 18:30 Valladolid-Vallecano

05.10. 21:00 Real Madrid-Villarreal

06.10. 14:00 Girona-Athletic Bilbao

06.10. 16:15 Alaves-Barcellona

06.10. 18:30 Siviglia-Betis

06.10. 21:00 Real Sociedad-Atletico Madrid

Probabili Formazioni Real Sociedad-Atletico Madrid

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Lopez; Kubo, Zubimendi, Sucic, Gomez; Oyarzabal, Oskarsson. Allenatore: Alguacil.

Atlético Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Mandava, Lino; De Paul, Gallagher, Griezmann; Sorloth, Alvarez. Allenatore: Simeone.

Le migliori quote su Real Sociedad-Atletico Madrid, Liga

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 6 ottobre 2024: le nostre scommesse

Per la sfida a San Sebastian non vediamo tanti gol, con i Colchoneros che dovranno gestire le tossine post-Champions League (e dopo la brutta sconfitta per 0-4 sul campo del Benfica). Anche il Real Sociedad ha giocato in settimana in Europa, perdendo in casa contro l’Anderlecht.

Oblak e Remiro sono i due portieri con il maggior numero di clean sheet: 4 a testa. Nell’ultimo precedente giocato su questo campo è finita con Gol NO (2-0 ospite per l’Atletico Madrid di Simeone).

Pronostico: GOL NO @1.77

RESOCONTO LIGA (4-1, +2.58)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

