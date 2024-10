Venerdì 18 Ottobre andra in scena la decima giornata della Liga Spagnola , dove si affronteranno l’Alaves contro il Valladolid alle ore 21.00. Pronostico Alaves-Valladolid 18 ottobre 2024.

Pronostico Alaves-Valladolid 18 ottobre 2024: come arrivano le due formazioni alla partita

Entrambe le squadre arrivano a questo match valido come anticipo per la 10° giornata di Liga Spagnola in un periodo di forma molto complicato.

L’Alaves, è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, dove ha trovato solo 5 goal. Dall’altra parte troviamo il Valladolid, che è reduce da quattro sconfitte consecutive, dove ha subito ben 9 goal.

Dove vedere Alaves-Valladolid in tv?

Alaves – Valladolid sarà trasmessa in chiaro su Dazn, venerdì sera alle ore 21.00.

Probabili formazioni Alaves-Valladolid:

ALAVES: Solverà, Tenaglia, Mourino, Abqar, Sanchez, Guevara, Jordan, Vicente, Stoichkov, Conechny, Martinez

VALLADOLID: Hein, Perez, Torres, Bah, Chasco, Amallah, Juric, Martin, Ndiaye, Latasa, Moro

Quote offerte dai bookmakers su Alaves-Valladolid di Liga

La favorita secondo i migliori bookmakers è l’Alaves che troviamo a quota 1.70 su NetBet, il pareggio lo troviamo in lavagna a quota 3.70 su Betflag e Betway, mentre la vittoria del Valladolid viene data @5.50 su Sisal.

Pronostico Alaves-Valladolid del 18/10/2024

Ci aspettiamo una partita molto chiusa, proprio per il momento critico delle due formazioni. Decidiamo di prenderci l’esito under 2.5 che troviamo a quota 1.73.

Il nostro pronostico Alaves-Valladolid: UNDER 2.5 @1.73

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Risultato Esatto Alaves-Valladolid La Liga

Come risultato esatto decidiamo di prenderci lo 0-0 a quota 7.00 circa.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.