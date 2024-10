In Spagna si gioca l’11° giornata di Liga, un lungo turno che inizia venerdì e che si concluderà lunedì col posticipo Maiorca-Athletic Bilbao, anche se il match più atteso è ovviamente il Clasico Real Madrid-Barcellona che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse. Pronostico Real Madrid-Barcellona 26 ottobre 2024.

Programma completo e big match 11° giornata di Liga

Sarà Espanyol-Siviglia ad aprire l’11° giornata della Liga Spagnola, un match che mette in palio attualmente punti salvezza, visto che i padroni di casa sono a quota 10 e gli ospiti a 12.

L’Atletico Madrid fa visita domenica all’insidioso Betis Siviglia, mentre il Villarreal dovrà fare attenzione in trasferta al Valladolid, reduce dal secondo successo stagionale.

Sfida d’alta quota, invece, tra Maiorca-Athletic Bilbao, attualmente appaiate a quota 17 e protagoniste del posticipo del lunedì.

Il clou del turno sarà però il Clasico che si giocherà sabato sera alle 21:00 presso lo stadio Santiago Bernabeu: il Real Madrid vi arriva con 24 punti, 3 in meno del Barcellona capolista. Considerando tutte le competizioni sarà l’incrocio numero 287 tra le due formazioni con il bilancio che attualmente pende leggermente dalla parte dei blaugrana con 119 successi contro 105 (62 i pareggi). In totale sono 500 le reti messe a segno dai catalani in questo confronto, 464 quelle del Real. Di questa sfida ne parleremo approfonditamente anche dopo con i nostri consigli per le scommesse.

Calendario 11° giornata La Liga

25.10. 21:00 Espanyol-Siviglia

26.10. 14:00 Valladolid-Villarreal

26.10. 16:15 Vallecano-Alaves

26.10. 18:30 Las Palmas-Girona

26.10. 21:00 Real Madrid-Barcellona

27.10. 14:00 Leganes-Celta Vigo

27.10. 16:15 Getafe-Valencia

27.10. 18:30 Betis Siviglia-Atletico Madrid

27.10. 21:00 Real Sociedad-Osasuna

28.10. 21:00 Maiorca-Athletic Bilbao

Probabili Formazioni Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham; Mbappe, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

FC Barcelona (4-3-3): Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri, Torre; Raphinha, Lewandowski, Yamal. Allenatore: Flick

Migliori Quote del Clasico Real-Barca del 26-10-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questo match del fine settimana di calcio europeo. Padroni di casa favoriti, col Real che si gioca @2.10 di quota massima su Betway mentre la vittoria ospite viaggia @3.25 su Sisal. Il pareggio lo troviamo @4 volte la posta su Betflag.

Le nostre scommesse su Real Madrid-Barcellona di Liga

Sfida tra le due grandi del calcio spagnolo che sono al comando del campionato di Liga, col Barca al momento avanti di 3 punti sui Blancos che vincendo li recupererebbero. Il Barcellona è contento del 4-1 rifilato in settimana al Bayern Monaco, ma anche il Real Madrid ha dato mostra della propria forza in Europa, rifilando un 5-2 al Borussia Dortmund.

Questa è sempre una partita speciale in cui ci aspettiamo diverse reti. Entrambe sono andate a segno in tutti e 4 gli ultimi scontri diretti e in generale i Blancos segnano da 10 partite consecutive, il Barca da 21. La quota per il Gol SI è comunque bassa @1.40 per una singola, ma potete utilizzarla per una doppia o per le vostre multiple. La nostra giocata principale è X 1° TEMPO @2.60, anche se dimezziamo lo stake rispetto al solito. L’ultimo pareggio nei 90 minuti in un Clasico di Liga è risalente allo 0-0 del 2019, ma nel primo tempo ci aspettiamo equilibrio.

Il nostro pronostico Real Madrid-Barcellona: X 1° TEMPO @2.60

Resoconto Free Pick Liga 2024-25

Anche le free pick del campionato di calcio spagnolo stanno andando bene con un 5-2 che vale quasi +2.5 unità di profitto. La settimana scorsa abbiamo incassato il GG di Osasuna-Betis.

RESOCONTO FREE PICK LIGA (5-2, +2.49)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

