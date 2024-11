Le analisi su tutti i match dal 8 al 10 novembre per la 13° giornata di Liga spagnola, con un occhio di riguardo sul match dell’Estadio de la Ceramica su cui si concentra la nostra free pick del fine settimana del campionato di calcio iberico. Pronostico Villarreal-Alaves 9 novembre 2024.

Pronostico Villarreal-Alaves 9 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Uno degli anticipi di sabato per la 13° giornata di Liga spagnola è Villarreal-Alaves che saranno in campo alle ore 16:30 dell’Estadio de la Ceramica.

Il Villarreal è al 4° posto dopo il 2-1 sul campo del Valladolid, e ora il Sottomarino giallo torna in casa dove non è sempre perfetta, ma dove potrà fare i tre punti per rimanere con le big, contro un avversario alla portata.

L’Alaves ha interrotto una lunga striscia perdente con l’1-0 di misura su Maiorca, ma in casa, visto che in trasferta la squadra di Garcia ha sempre perso nelle ultime 4 partite, e nelle 2 trasferte più recenti non ha segnato nemmeno una rete.

Probabili formazioni Villarreal-Alaves del 09-11-2024

Villarreal (4-4-2): Conde; Kiko Femenia, Albiol, Costa, Cardona; Akhomach, Comesana, Parejo, Baena; Perez, Barry. Allenatore: Marcelino.

Deportivo Alavés (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Abqar, Pica, Sanchez; Blanco, Benavidez; Vicente, Guridi, Rebbach; Garcia K. Allenatore: Garcia L.

Guida tv La Liga: dove vedere Villarreal-Alaves

Villarreal-Alaves, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 sono in esclusiva su DAZN in streaming live e on demand.

Quote Villarreal-Alaves, Liga 13° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 su questo match della 13° giornata di Liga spagnola. Padroni di casa ovviamente favoriti con quota massima @1.62 su Sisal mentre la sorpresa esterna si gioca @5.25 su Lottomatica e Goldbet. Il pareggio lo troviamo @4 volte la posta su quasi tutti i principali bookmakers, come NetBet.

Le nostre scommesse su Villarreal-Alaves di Liga

Secondo noi il Sottomarino giallo in questo appuntamento interno non sbaglierà e farà i tre punti. Il Villarreal deve anche interrompere una striscia di 3 partite senza vittoria contro l’Alaves (2 pareggi e 1 vittoria).

Risultato esatto Villarreal-Alaves

Abbiamo scelto tre risultati esatti possibili, due dei quali puntano sulla vittoria dei padroni di casa: 2-0, 2-1, 1-1.

Il turno completo del campionato di calcio spagnolo (8-10 novembre)

Ad aprire la 13° giornata di Liga c’è l’anticipo Rayo Vallecano–Las Palmas in campo venerdì sera mentre è stata inviata Espanyol-Valencia per il maltempo.

Il Real Madrid deve scacciare il ko e le contestazione del proprio pubblico dopo la sconfitta interna con il Milan ospitando l’Osasuna, formazione che sta sorprendendo con il suo 5° posto, ma che non ha mai battuto i Blancos negli ultimi 21 precedenti, considerando tutte le competizioni.

L’Atletico Madrid dovrà far visita all’insidioso Maiorca, che non ha mai vinto negli ultimi 2 turni. L’Athletic Bilbao fa visita al Valladolid, mentre il posticipo domenicale vede la capolista Barcellona impegnata sul campo della Real Sociedad, che ha battuto i blaugrana solo 1 volta negli ultimi 20 incroci.

CALENDARIO 13° GIORNATA LA LIGA

08.11. 21:00 Vallecano-Las Palmas

09.11. 14:00 Real Madrid-Osasuna

09.11. 16:15 Villarreal-Alaves

09.11. 18:30 Espanyol-Valencia (rinviata)

09.11. 21:00 Leganes-Siviglia

10.11. 14:00 Betis-Celta Vigo

10.11. 16:15 Maiorca-Atletico Madrid

10.11. 18:30 Getafe-Girona

10.11. 18:30 Valladolid-Athletic Bilbao

10.11. 21:00 Real Sociedad-Barcellona

Resoconto Free Pick La Liga 2024-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (7-2, +4.24)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

