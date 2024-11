Torna in campo la Liga Spagnola con la 15° giornata e ci concentriamo sul match dall’Estadio de la Ceramica tra due delle squadre più in forma del momento. Vediamo probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse con tutto il turno del campionato di calcio iberico. Pronostico Villarreal-Girona 1 dicembre 2024.

Pronostico Villarreal-Girona 1 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Ecco le analisi della 15° giornata di Liga spagnola in campo dal 29 novembre al 2 dicembre. Ci focalizziamo in particolare su Villarreal-Girona.

Il Villarreal è al 4° posto in campionato con 25 punti, anche se dopo 2 vittorie il Sottomarino giallo si è fermato nel 2-2 sul campo dell’Osasuna. Il Villarreal tra campionato e coppa del re non perde da 5 turni.

Il Girona segue al 7° posto con 21 punti, e vuole replicare la scorsa stagione in cui è stata la grande sorpresa in Spagna. Il Girona è reduce da 3 vittorie di fila ma ha vinto solo 1 degli ultimi 7 precedenti contro il Villarreal.

Quote Villarreal-Girona del 1 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Liga. Padroni di casa favoriti in quota massima @1.83 su Snai per la vittoria mentre il successo del Girona si gioca fino @4.20 su NetBet. Il pareggio lo troviamo @3.75 su Goldbet e Lottomatica.

Le nostre scommesse su Villarreal-Girona de La Liga

6 vittorie negli ultimi 7 precedenti del Villarreal che secondo noi farà valere il fattore campo in questa sfida, per fare tre punti pesanti, tornando alla vittoria e rimanendo nelle posizioni di vertice, allontanando nello stesso momento il Girona, quindi sarebbe una vittoria dal valore doppio. Il Sottomarino giallo quest’anno in casa ha perso solo 1 volta mentre il rendimento esterno del Girona è abbastanza altalenante (2-2-3). Preoccupano alcune assenze dei padroni di casa, ma giochiamo sulla vittoria del Villarreal.

Risultato esatto Villarreal-Girona del 1 dicembre 2024

Per questa sfida di Liga abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta: 1-0, 2-0, 1-1.

Il turno completo del campionato di calcio spagnolo

La 15° giornata de La Liga inizia venerdì con l’anticipo a Maiorca dove arriva il Valencia. Sabato tocca subito alla capolista Barcellona contro il Las Palmas: in 12 precedenti non ci sono successi degli ospiti, che hanno perso in 10 occasioni (2 pareggi).

L’Atletico Madrid, dopo 3 successi consecutivi, sarà di scena in casa del fanalino di coda Valladolid. Poi, domenica, sfida d’alta quota tra Villarreal–Girona di cui abbiamo parlato prima ne dettaglio.

Impegno interno per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, finito sulla graticola nelle ultime settimane, dovrà battere il Getafe per scacciare la crisi. Solo vittorie del Real negli ultimi 5 confronti contro questo avversario.

CALENDARIO 15° GIORNATA LA LIGA

29.11. 21:00 Maiorca-Valencia

30.11. 14:00 Barcellona-Las Palmas

30.11. 16:15 Alaves-Leganes

30.11. 18:30 Espanyol-Celta Vigo

30.11. 21:00 Valladolid-Atletico Madrid

01.12. 14:00 Villarreal-Girona

01.12. 16:15 Real Madrid-Getafe

01.12. 18:30 Vallecano-Athletic Bilbao

01.12. 21:00 Real Sociedad-Betis

02.12. 21:00 Siviglia-Osasuna

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (8-2-1, +4.86)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

