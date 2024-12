Il big match della 18° giornata di Liga spagnola si gioca sabato sera al Camp Nou, con di fronte le prime due della classe: il Barcellona che ospita l’Atletico Madrid in campo alle ore 21.00. Pronostico Barcellona-Atletico Madrid 21 dicembre 2024.

Pronostico Barcellona-Atletico Madrid 21 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Sabato sera grande sfida per la 18° giornata di Liga, si affrontano le prime 2 in classifica, Barcellona-Atletico Madrid.

Il Barcellona al momento rimane al primo posto con 38 punti, ma è stato agganciato proprio dai Colchoneros, con i catalani che hanno vinto solo 1 delle ultime 5 partite di campionato, e sono reduci dal clamoroso 0-1 interno contro il Leganes.

L’Atletico Madrid ne ha approfittato superando col minimo scarto (1-0) il Getafe, 6° vittoria di fila in campionato per gli uomini di Diego Simeone.

Probabili Formazioni Barcellona-Atletico Madrid, Liga

Barcellona (4-2-3-1): Peña; Koundé, Cubarsì, Martinez, Balde; Pedri, Casadò; Torres, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Galàn, Gimenez, Lenglet, Llorente; Barrios , De Paul, Simeone, Gallagher; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Migliori quote Barcellona-Atletico Madrid del 21.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa favoriti, e la quota più alta la troviamo @1.97 su Lottomatica, con l’Atletico che si gioca fino @3.75 volte la posta su NetBet mentre il pareggio lo giochiamo @3.70 su Snai.

Pronostico Barcellona-Atletico Madrid, 18° giornata Liga

In questo big match non pensiamo che vedremo molte reti. Entrambe le squadre arrivano da partite di campionato a basso punteggio (1-0) e negli ultimi 4 scontri diretti non abbiamo mai visto più di 3 gol totali tra Barca ed Atletico. Giochiamo la somma gol asiatica che in caso di 3 gol esatti ci darà il rimborso.

Risultato esatto Barcellona-Atletico Madrid del 21 dicembre 2024

Per questo match abbiamo scelto 3 opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 0-0, 1-0, 1-2.

Programma completo 18° giornata di Liga 2024-25

La Liga si è aperta venerdì sera con Girona–Valladolid, con i padroni di casa che vogliono cancellare le ultime 2 sconfitte consecutive. Il Real Madrid, reduce dalla vittoria in Coppa Intercontinentale, ospiterà al Bernabeu il Siviglia, contro cui non ha mai perso negli ultimi 11 scontri (9 vittorie e 2 pareggi).

Il Villarreal cerca punti Champions in casa del Leganes, mentre l’Athletic Bilbao proverà a battere l’Osasuna, che soffre di “pareggite” da ben 4 turni. Il clou è ovviamente il match che andrà in scena sabato sera tra Barcellona e Atletico Madrid di cui abbiamo già parlato nel dettaglio.

18° GIORNATA LA LIGA

20.12. 21:00 Girona-Valladolid

21.12. 14:00 Getafe-Maiorca

21.12. 16:15 Celta Vigo-Real Sociedad

21.12. 18:30 Osasuna-Athletic Bilbao

21.12. 21:00 Barcellona-Atletico Madrid

22.12. 14:00 Valencia-Alaves

22.12. 16:15 Real Madrid-Siviglia

22.12. 18:30 Las Palmas-Espanyol

22.12. 18:30 Leganes-Villarreal

22.12. 21:00 Betis-Vallecano

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (8-5-1, +1.86)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

