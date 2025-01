In Spagna, dal 17 al 20 gennaio, si gioca la 20° giornata de La Liga, e noi ci concentriamo proprio sul posticipo di lunedì sera all’Estadio de la Ceramica, con analisi, probabili formazioni, migliori quote e Pronostico Villarreal-Maiorca 20 gennaio 2025.

Pronostico Villarreal-Maiorca 20 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi dettagliata di Villarreal-Maiorca, il posticipo in programma lunedì sera alle ore 21:00 all’Estadio de la Ceramica che chiuderà la 20° giornata de La Liga spagnola in questo scontro tra due squadre a parimerito con 30 punti, che difendono le ultime due posizioni valide per l’Europa il prossimo anno.

Il Villarreal dopo il 5-2 a Leganes, ha perso 0-1 l’ultimo turno, sempre in trasferta con la Real Sociedad, per una squadra che va meglio in trasferta che in casa, dove ha solo il 14° rendimento di Liga con 13 punti incassati in 9 partite sotto al proprio pubblico (3-4-2).

Il Maiorca è il risalita con le ultime 2 vittorie: 2-1 in casa sul Girona e nel turno più recente l’1-0 sul campo del Getafe. Il Maiorca è altalenante in trasferta, dove non ha mai pareggiato, e conta 5 vittorie e 4 sconfitte fuori casa.

Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Maiorca?

Puoi vedere Villarreal-Maiorcaa, così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote Villarreal-Maiorca, 20° giornata Liga spagnola

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa favoriti @1.70 su Snai, con gli ospiti offerti @5.25 su Sisal e il pareggio @3.65 su Lottomatica.

Pronostico Villarreal-Maiorca del 20.01.2025

Il Villarreal ha uno dei migliori attacchi del campionato spagnolo e prima dello 0-1 sul campo della Real Sociedad, avevano giocato 3 partite con entrambe le squadre a segno. Il Maiorca segna molto meno, ma dopo 3 Gol No pensiamo che questa volta giocherà una partita con entrambe le squadre a segno, in un match molto importante per entrambe, uno scontro diretto per l’Europa. Gli ultimi 2 precedenti si sono chiusi entrambi con GG, l’1-1 dello scorso anno sul campo del Villarreal, e il 2-1 del Sottomarino giallo nel match di andata a Maiorca.

Risultato Esatto Villarreal-Maiorca, La Liga

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-2.

Programma completo 20° giornata La Liga 2024-2025

Il fine settimana della Liga prende il via venerdì sera con l’anticipo tra Espanyol–Valladolid, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Il Girona cerca il 3° successo di fila ospitando il Siviglia, mentre l’Atletico Madrid capolista della Liga sarà di scena in casa del Leganes, contro cui non ha mai perso nei 9 match più recenti (5 vittorie e 4 pareggi).

Il Barcellona, scivolato in terza posizione, dovrà fare attenzione in trasferta contro il Getafe, mentre il Real Madrid domenica giocherà in casa contro il Las Palmas, mai vincente contro i Blancos nei 10 incontri più recenti (7 sconfitte e 3 pareggi). Trasferta a Vigo per l’Athletic Bilbao, attualmente 4° in graduatoria.

CALENDARIO 20° GIORNATA LIGA

17.01. 21:00 Espanyol-Valladolid

18.01. 14:00 Girona-Siviglia

18.01. 16:15 Leganes-Atletico Madrid

18.01. 18:30 Betis-Alaves

18.01. 21:00 Getafe-Barcellona

19.01. 14:00 Celta Vigo-Athletic Bilbao

19.01. 16:15 Real Madrid-Las Palmas

19.01. 18:30 Osasuna-Vallecano

19.01. 21:00 Valencia-Real Sociedad

20.01. 21:00 Villarreal-Maiorca

