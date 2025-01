Sabato pomeriggio il mese di febbraio si apre con questo match per la 22° giornata di Liga all’Estadio de la Ceramica di Villarreal, dove il Sottomarino giallo ospita il Valladolid ultimo in classifica. Pronostico Villarreal-Valladolid 1 febbraio 2025.

Pronostico Villarreal-Valladolid 1 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Villarreal-Valladolid, match valido per la 22° giornata di Liga, in campo sabato1 febbraio alle ore 16:15 dall’Estadio de la Ceramica.

Il Villarreal è al 5° posto con 34 punti dopo il rotondo 4-0 interno contro il Maiorca e il buon 1-1 a Madrid contro l’Atletico lo scorso turno. Il Sottomarino giallo non è in Europa quest’anno, e potrà focalizzarsi sul campionato, per provare a tornarci in Europa la prossima stagione.

Il Valladolid è tristemente ultimo con 15 punti dopo aver perso 3 delle ultime 4 partite, ma la salvezza è ancora alla portata per una squadra che paga sia il peggior attacco (14 gol segnati) che la peggior difesa (42) per un -28 tra reti segnate e concesse.

Probabili Formazioni Villarreal-Valladolid

Villarreal (4-4-2): Junior, Kambwala, Cardona, Costa, Femenia, Comesana, Pino, Gueye, Baena, Moreno, Barry. Allenatore: Marcelino

Valladolid (4-3-3): Hein, Sanchez, Ortiz, Perez, Rosa, Amallah, Riélves, Tuhami, Sanchez, Andre, Marmadou. Allenatore: Diego Martin Cocca

Guida TV La Liga: dove vedere Villarreal-Valladolid?

Potete seguire in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW tv.

Migliori quote Villarreal-Valladolid, La Liga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Nettamente favorito il Villarreal @1.21 su Snai mentre la vittoria del Valladolid arriva fino @13 volte la posta, col pareggio @7 su NetBet.

Pronostico Villarreal-Valladolid, le nostre scommesse

Il Sottomarino giallo ha bisogno di punti per rimanere tra le prime della classe, e in casa secondo noi non fallirà contro il fanalino di coda Valladolid che in particolare sta facendo male in trasferta con 5 sconfitte di fila fuori casa. Il Villarreal ha già vinto 2-1 all’andata in trasferta, passando in vantaggio già prima della mezzora con Barry. Il Villarreal ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro il Valladolid che nello 0-3 in casa dello scorso turno contro il Real Madrid era andata già sotto dopo 30 minuti. Il Villarreal arriva dal 1-1 al Wanda Metropolitano andando in vantaggio al 29° minuto del primo tempo con un rigore di Moreno. Andiamo con una vittoria del Villarreal avanti già nel primo tempo per alzare la quota.

Risultato Esatto Villarreal-Valladolid

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 3-0.

Programma completo 22° giornata La Liga 2024-2025

CALENDARIO 22° GIORNATA LA LIGA

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (8-8-2, -1.14)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

