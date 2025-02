Il derby della capitale spagnola accende la 23° giornata della Liga con Real Madrid-Atletico Madrid dal nuovo stadio Bernabeu, un big match che siamo andati ad analizzare nei dettagli, oltre a vedere il menu del fine settimana del campionato di calcio iberico. Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid 8 febbraio 2025.

Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid 8 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Real Madrid-Atletico Madrid, derby della capitale in campo l’8 febbraio in questo match valido per la 23° giornata di Liga che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e pronostici, insomma, tutto per scommettere al meglio sul calcio.

Questo non sarà un derby come gli altri perchè si sfidano la prima e la seconda, distanziate da un solo punto, al momento in favore del Real Madrid che però ha interrotto una lunga striscia vincente andando a perdere 0-1 sul campo dell’Espanyol, e poi passando con più fatica del previsto anche nel 3-2 di Coppa del Re in settimana, sul campo del Leganes.

Ancelotti ha cercato di risparmiare energie per la sfida con l’Atletico Madrid che come detto vale il primato in campionato. I Colchoneros hanno ridotto lo svantaggio non sbagliando nel 2-0 interno dello scorso turno col Maiorca, tornando ad una vittoria che mancava da 2 giornate in campionato. La squadra di Simeone non ha avuto problemi a sbarazzarsi 5-0 (sempre al Wanda Metropolitano) del Getafe in Copa del Rey.

Probabili Formazioni Real Madrid-Atletico Madrid, 23° giornata La Liga

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingha, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Ancelotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone

Guida TV La Liga: dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid?

Il derby Real Madrid-Atletico Madrid si gioca sabato 8 febbraio 2025 e sarà in esclusiva su DAZN.

Migliori quote Real Madrid-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Il Real è favorito @1.85 su Sisal per la vittoria del derby, che gioca in casa, mentre i Colchoneros si prendono fino @4.25 volte la posta su Goldbet, col pareggio @3.60 su NetBet e Snai.

Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid: le nostre scelte

Ovviamente la qualità offensiva non manca a queste due formazioni, ma è sempre un derby e non è raro che finisca con poche reti. Lo abbiamo visto anche all’andata, quando finì 1-1, lo stesso risultato della sfida di ritorno della passata stagione, proprio in casa del Real.

I Blancos arrivano da una partita con 1 sola rete segnata, i Colchoneros sono reduci da 4 Under consecutivi grazie a una difesa che ha concesso 1 sola rete in queste ultime settimane, e con 14 gol al passivo quella di Simeone è la miglior difesa di Liga. Anche qui giochiamo una quota per valore sopra la pari.

Risultato Esatto Real Madrid-Atletico Madrid

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 0-1.

Programma completo 23° giornata La Liga 2024-2025

CALENDARIO 23° GIORNATA LA LIGA

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

Riusciamo a chiudere il periodo nero del campionato di calcio spagnolo tornando ad incassare col Villarreal che domina il Valladolid in casa, e recuperiamo quasi tutto il passivo sulle free pick di Liga che al momento sono circa in pari.

RESOCONTO FREE PICK LIGA (9-8-2, -0.34)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

