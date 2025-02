In Spagna da venerdì 14 a lunedì 17 febbraio si gioca la 24° giornata di Liga, e noi ci siamo soffermati in particolare sul match di domenica alle ore 14:00 dal RCDE Stadium con probabili formazioni, migliori quote, statistiche, guida tv e Pronostico Espanyol-Athletic Bilbao 16 febbraio 2025.

Pronostico Espanyol-Athletic Bilbao 16 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi per le migliori scommesse su Espanyol-Athletic Bilbao che sono in campo domenica nel primo pomeriggio al RCDE Stadium per la 24° giornata de La Liga 2024-2025.

L’Athletic Bilbao è risalita al 4° posto con 44 punti e dopo 2 pareggi è tornata alla vittoria lo scorso turno col netto 3-0 sul Girona. I baschi in campionato non perdono da 14 match, precisamente dal 6 ottobre nel 1-2 proprio sul campo del Girona battuto la settimana scorsa.

L’Espanyol dopo 4 turni positivi (2 pareggi e 2 vittorie) si sono fermati nel 1-2 sul campo della Real Sociedad, e al momento sono pericolosamente al 16° posto, solo a +1 dalla zona retrocessione con 23 punti, anche se ben 21 sono arrivati dalle partite interne, quindi questa non sarà una trasferta così facile per l’Athletic.

Probabili Formazioni Espanyol-Athletic Bilbao

Espanyol (4-4-2): Garcia Pons, Cabrera, Kumbulla, Calero, El Hilali, Lozan, Kral, Aguado, Exposito, Puado, Roca. Allenatore: Gonzalez

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon, Vivian, Yeray, De Marcos, Boiro Boiro, Jauregizar Alboniga, Diaz, Sancet Tirapu, Berenguer, Williams, Guruzeta. Allenatore: Valverde

Guida TV La Liga: dove vedere Espanyol-Athletic Bilbao?

Potrete seguire la partita Espanyol-Athletic Bilbao in diretta, domenica a16 febbraio, alle ore 14:00 italiane, su DAZN.

Migliori quote Espanyol-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Ospiti favoriti @1.73 su Snai mentre la vittoria interna si gioca @5.50 su Sisal, col pareggio @3.50 su Lottomatica.

Pronostico Espanyol-Athletic Bilbao, le nostre scelte

L’Athletic Bilbao arriva dal 3-0 sul Girona, in casa, ma in trasferta ha sia segnato che subito gol in ognuna delle ultime 3 partite e in 5 delle ultime 7 trasferte. L’Espanyol in casa abbiamo visto avere un rendimento decente, molto migliore che in trasferta, e almeno un gol potrebbe segnarlo. In 4 delle ultime 5 partite dell’Espanyol entrambe le squadre sono andate a segno.

Speriamo di vedere una sfida come all’andata, vita 4-1 dall’Athletic, 2° Gol/Gol di fila tra queste due formazioni che hanno mancato l’appuntamento col gol solo in 2 degli ultimi 5 precedenti. La quota oltre la pari ha anche molto valore e la proviamo volentieri (ce l’aspettavamo sotto @2).

Risultato Esatto Espanyol-Athletic Bilbao

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-2, 2-0.

Programma completo 24° giornata La Liga 2024-2025

In aggiornamento…

CALENDARIO 24° GIORNATA LA LIGA

In aggiornamento…

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (10-8-2, +0.76)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.