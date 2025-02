Un grande classico del calcio iberico in programma martedì sera a Barcellona, con i Blaugrana che ospitano i Colchoneros di Diego Simeone per la semifinale di Coppa del Re 2024-2025, la coppa nazionale del calcio spagnolo. Pronostico Barcellona-Atletico Madrid 25 febbraio 2025.

Pronostico Barcellona-Atletico Madrid 25 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Barcellona-Atletico Madrid , match valido per la semifinale di Coppa del Re, in campo martedì 25 febbraio, alle ore 21:00.

Il Barcellona corre in Liga dopo il 2-0 nel weekend a Las Palmas, 5° vittoria di fila in campionato, e in mezzo c’è anche la vittoria con un netto 5-0 lo scorso turno di Copa del Rey a Valencia.

L’Atletico Madrid prova a tenere il passo, ma è sempre il terzo incomodo dietro a Barca e Real. Anche i Colchoneros però arrivano da una bella affermazione in trasferta, 3-0 (sempre a Valencia) che ha permesso alla squadra di Diego Simeone che torna alla vittoria dopo due pareggi, l’1-1 nel derby di Madrid col Real e un altro 1-1, questa volta molto più deludente in casa col Celta. Lo scorso turno l’Atletico ha superato il Getafe con un facile 5-0 interno.

Probabili Formazioni Barcellona-Atletico Madrid, Coppa del Re

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Garcia, Cubarsì, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Llorente, De Paul, Lino; Griezmann, Alvarez.

Guida TV Coppa del Re. Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid?

La sfida di Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid sarà trasmessa in tv da Telelombardia, canale numero 10 del digitale terrestre.

Migliori quote Barcellona-Atletico Madrid del 25-02-2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommess 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per le semifinali di Copa del Rey. Barcellona favorito @1.70 di quota massima su Sisal e NetBet mentre scende @1.68 su Lottomatica. Il successo esterno si gioca @4.25 su Snai, col pareggio @4.10 su Goldbet.

Pronostici Barcellona-Atletico Madrid, le nostre scommesse

Le due grandi del calcio spagnolo si sono affrontate lo scorso 21 dicembre in campionato, con una grande affermazione per 2-1 dell’Atletico, in trasferta a Barcellona, con le reti di de Paul sl 60° e al 96° Sorloth, a ribaltare l’1-0 di Pedri alla mezzora per i blaugrana che però avevano sempre battuto la squadra di Madrid nei precedenti 5 scontri diretti, senza subire nemmeno una rete nei 4 più recenti.

Anche noi questa volta ci concentriamo sui gol e giochiamo Under 3.0 reti, somma gol asiatica che trovate su Bet365 (con 0-1-2 gol totali andremo in cassa, con 3 gol la nostra puntata verrà rimborsata mentre con 4+ gol pagheremo la scommessa).

Risultato Esatto Barcellona-Atletico Madrid

Per questa sfida di Coppa del Re abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.