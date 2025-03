Tra le sfide più interessanti della 27° giornata di Liga 2024-2025 è quella in campo domenica pomeriggio a San Sebastian, match che abbiamo approfondito per la nostra free pick sul campionato di calcio spagnolo che abbiamo comunque analizzato nel suo turno completo. Pronostico Real Sociedad-Siviglia 9 marzo 2025.

Pronostico Real Sociedad-Siviglia 9 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse di calcio su Real Sociedad-Siviglia, match valido per la 27° giornata di Liga.

La Real Sociedad è scesa al 9° posto con 34 punti, a -4 dalla zona Europa che rimane ampiamente alla portata dei baschi che però hanno perso 3 delle ultime 5 giornate, ovvero le 3 partite giocate in trasferta, mentre hanno sempre vinto in casa alla Reale Arena.

Il Siviglia è in ripresa dopo un avvio stagionale da incubo, ed è risalito al 12° posto, a -1 dalla Real Sociedad. Il Siviglia però non è ancora guarito visto che continuano ad essere troppi i pareggi, comprese le X negli ultimi 2 turni, doppio 1-1 col Maiorca e col Vallecano.

Probabili Formazioni Real Sociedad-Siviglia

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Zubeldia, Munoz, Aguerd, Elustondo, Turrientes, Mendez, Susic, Barrenetxea, Take, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil

Siviglia (4-2-3-1): Nyland, Salas, Bade, Carmona, Pedrosa, Sow, Niguez, Lukebakio, Juanlu, Vargas, Romero Bernal. Allenatore: Javier Garcia Pimienta

Guida TV La Liga: dove vedere Real Sociedad-Siviglia?

Puoi vedere Real Sociedad-Siviglia così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote Real Sociedad-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Poco sopra la pari la vittoria interna della Real Sociedad che si prende praticamente ovunque @2.10, come su Snai e Sisal, mentre la vittoria esterna si gioca @3.80 su Betway e il pareggio @3.20 su NetBet.

Pronostici Real Sociedad-Siviglia, le nostre scommesse

Il Siviglia è in ripresa, ma sul proprio campo la Real Sociedad potrà vincere e fare risultato, anche se ci copriamo un po con l’Asian handicap 0, -0.5 che ci permetterà di incassare un mezzo rimborso sulla puntata in caso di pareggio. La Real Sociedad ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro il Siviglia, perdendo solo 1 delle ultime 7 sfide dirette contro questo avversario.

Risultato Esatto Real Sociedad-Siviglia

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-2.

Programma completo 27° giornata La Liga 2024-2025

La 27° giornata di Liga spagnola inizia sabato 8 marzo con quattro anticipi. Il Villarreal proverà ad avvicinarsi al 4° posto facendo visita all’Alaves che lotta per non retrocedere. Il Barcellona capolista ospita l’Osasuna contro cui ha perso a sorpresa per 4-2 in trasferta all’andata, dopo che aveva sempre vinto contro questo avversario nei 6 incroci antecedenti.

L’Atletico Madrid, che insegue a un punto dalla vetta, sarà impegnato nel derby in trasferta contro il Getafe, reduce da 2 ko di fila e che non ha mai battuto i Colchoneros nei 27 scontri più recenti, considerate tutte le competizioni. Altro derby tra Real Madrid–Rayo Vallecano che hanno sempre pareggiato negli ultimi 3 confronti, compreso il pirotecnico 3-3 dell’andata. L’Athletic Bilbao proverà a cancellare domenica l’ultima sconfitta ospitando il Maiorca, mentre il Bertis Siviglia va a caccia del 4° successo consecutivo in casa contro il Las Palmas.

CALENDARIO 27° GIORNATA LA LIGA

08.03. 14:00 Celta Vigo-Leganes

08.03. 16:15 Alaves-Villarreal

08.03. 18:30 Valencia-Valladolid

08.03. 21:00 Barcellona-Osasuna

09.03. 14:00 Getafe-Atletico Madrid

09.03. 16:15 Real Madrid-Vallecano

09.03. 18:30 Athletic Bilbao-Maiorca

09.03. 18:30 Betis-Las Palmas

09.03. 21:00 Real Sociedad-Siviglia

10.03. 21:00 Espanyol-Girona

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (13-9-2, +1.94)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.